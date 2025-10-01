[SC헬스칼럼] 긴 추석 연휴 MZ 직장인 시력교정 성공 비결은?

기사입력 2025-10-01 08:47


안경 쓴 20~30대 MZ세대 직장인의 주요 관심사 중 하나가 시력교정 수술을 받는 것이다. 하지만 바쁜 생활 패턴 탓에 보통의 일상생활 중에 수술을 결정하는 것은 쉽지 않다. 그래서 올해처럼 긴 추석 연휴는 학창 시절부터 오랫동안 의존했던 안경과 렌즈로부터 벗어나는 절호의 기회로 삼을만하다.

대다수 직장인은 고정적인 출퇴근으로 시간적인 제약이 있고 하루 종일 모니터나 디지털 기기에 눈의 피로가 가중된 만큼 여러 변수들을 신중하게 고려해 수술을 받는 것이 좋다.

먼저 안구건조증에 대한 고려가 중요하다. 젊은 MZ 직장인들은 어릴 때부터 인터넷과 스마트폰 등 디지털 기기를 자연스럽게 접하며 성장한 디지털 네이티브 세대다.

직장에서도 근무시간 내내 모니터로 업무를 보고 있다. 눈이 뻑뻑하고 이물감을 달고 산다고 해도 지나친 말이 아니다. 각막 표면에는 수많은 지각신경이 분포되어 있는데, 이 신경이 손상되면 제때 눈물이 생성되지 않아 안구건조증이 발생할 수 있다.

시력교정술은 대부분 일정 부분 각막 표면의 신경 손상이 불가피하다. 과거에 시력교정 수술을 받은 분들이 안구건조 증세가 더 심해졌다는 것도 바로 이런 이유다.

다만, 직접 각막 표면을 자르거나 벗겨내 시력을 교정하는 라식, 라섹과 달리 각막상피를 투과해 교정하는 스마일라식, 스마일프로는 각막 표면을 거의 온전히 보존해 안구건조증에서 상대적으로 유리하다. 극최소절개 수술로 지각신경 손상이 최소화되며 안구건조증 우려도 줄일 수 있기 때문이다.

젊은 직장인의 시력교정 수술에서 다음으로 꼭 살펴야 할 점이 각막절개량과 회복 기간이다. 이 두가지 요인은 서로 밀접하다. 절개량이 적으면 적을수록 회복과 시력 안정화가 빠르며, 절개가 커질수록 반대의 상황이 뒤따른다. 각막절개량이 수술 후 회복기간을 좌우한다고 볼 수도 있다.

가장 오래된 방식인 라식수술은 각막을 약 24㎜ 정도 절개하고, 라섹은 각막상피를 약물로 벗겨낸 후 시력을 교정한다. 일상생활이 가능할 정도로 회복되려면 기본적으로 라식은 3~4일, 라섹은 일주일 정도 필요하다. 물론 각막의 부기가 가라앉고 교정시력이 완전히 안정되려면 더 오랜 시간이 걸린다. 이를 감안하여 수술을 결정하는 것이 좋다.


최근 직장인들이 가장 많이 선택하는 시력교정 수술은 스마일라식과 스마일프로다.

이 시력교정 수술은 독일 짜이스사의 비쥬맥스 수술 장비가 오리지널 스마일수술이다. 펨토초(1000조분의 1초) 레이저를 이용해 각막 상피를 투과한 뒤 각막 안쪽을 선택적으로 교정한다.

각막 절개량이 일반적인 스마일의은 2~4㎜, 필자의 경우 1㎜대의 극최소 절개창으로 교정하기 때문에 라식과 비교하면 각막 절개량이 10분의 1 이상이나 대폭 줄어든다. 이처럼 각막절개량이 적을수록 각막신경 손상이 줄어 회복이 빠르며 시력의 질이나 수술 예후도 좋다. 수술 다음날 간단한 화장과 샤워, 가벼운 산책을 할 수 있어 사실상 주말 수술 월요일 출근도 가능한 셈이다. 이번처럼 일주일 정도의 긴 추석 연휴라면 충분히 회복한 후 안경을 벗고 직장에 복귀할 수 있다.
도움말=온누리스마일안과 김지선 원장


[SC헬스칼럼] 긴 추석 연휴 MZ 직장인 시력교정 성공 비결은?
온누리스마일안과 김지선 원장

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국 딸 재아, 골프 전향 1년 반만 대회 우승 '물 세례'...母 "눈물 핑"

2.

김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

3.

기안84, 박나래 돕다가 풀독 심각..등까지 번져 "벌레에 쏘인 듯"

4.

'38세' 김옥빈, 11월 16일 비공개 결혼..."♥예비신랑은 비연예인" [전문]

5.

이민정, 친언니 잃은 아픈 가족사 고백.."母 노이로제 생겨"

연예 많이본뉴스
1.

이동국 딸 재아, 골프 전향 1년 반만 대회 우승 '물 세례'...母 "눈물 핑"

2.

김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

3.

기안84, 박나래 돕다가 풀독 심각..등까지 번져 "벌레에 쏘인 듯"

4.

'38세' 김옥빈, 11월 16일 비공개 결혼..."♥예비신랑은 비연예인" [전문]

5.

이민정, 친언니 잃은 아픈 가족사 고백.."母 노이로제 생겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

최형우의 헌정 삼진, 은퇴식 끝까지 지킨 양현종...’끝판대장 참 잘 살았구나’ [대구 현장]

2.

"메시조차 손흥민처럼 압도적이지 않아" 亞 최강 일본은 한국이 부럽다..."전술-체격 다 비슷"→차이는 바로 SON

3.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

4.

마지막까지 에이스답네! 오승환 떠나는 날, '가을야구 확정' 큰짐 덜어낸 삼성, 사령탑도 환한 미소 [대구승장]

5.

"손흥민은 기력 부족, 수준 이하 경기력" 역대급 폭언 쏟아내더니...갑자기 태도 돌변 "쏘니 토트넘 잔류했으면 완벽한 9번 가능"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.