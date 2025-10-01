[SC헬스칼럼] 긴 추석 연휴 MZ 직장인 시력교정 성공 비결은?

안경 쓴 20~30대 MZ세대 직장인의 주요 관심사 중 하나가 시력교정 수술을 받는 것이다. 하지만 바쁜 생활 패턴 탓에 보통의 일상생활 중에 수술을 결정하는 것은 쉽지 않다. 그래서 올해처럼 긴 추석 연휴는 학창 시절부터 오랫동안 의존했던 안경과 렌즈로부터 벗어나는 절호의 기회로 삼을만하다.
직장에서도 근무시간 내내 모니터로 업무를 보고 있다. 눈이 뻑뻑하고 이물감을 달고 산다고 해도 지나친 말이 아니다. 각막 표면에는 수많은 지각신경이 분포되어 있는데, 이 신경이 손상되면 제때 눈물이 생성되지 않아 안구건조증이 발생할 수 있다.
시력교정술은 대부분 일정 부분 각막 표면의 신경 손상이 불가피하다. 과거에 시력교정 수술을 받은 분들이 안구건조 증세가 더 심해졌다는 것도 바로 이런 이유다.
젊은 직장인의 시력교정 수술에서 다음으로 꼭 살펴야 할 점이 각막절개량과 회복 기간이다. 이 두가지 요인은 서로 밀접하다. 절개량이 적으면 적을수록 회복과 시력 안정화가 빠르며, 절개가 커질수록 반대의 상황이 뒤따른다. 각막절개량이 수술 후 회복기간을 좌우한다고 볼 수도 있다.
가장 오래된 방식인 라식수술은 각막을 약 24㎜ 정도 절개하고, 라섹은 각막상피를 약물로 벗겨낸 후 시력을 교정한다. 일상생활이 가능할 정도로 회복되려면 기본적으로 라식은 3~4일, 라섹은 일주일 정도 필요하다. 물론 각막의 부기가 가라앉고 교정시력이 완전히 안정되려면 더 오랜 시간이 걸린다. 이를 감안하여 수술을 결정하는 것이 좋다.
최근 직장인들이 가장 많이 선택하는 시력교정 수술은 스마일라식과 스마일프로다.
이 시력교정 수술은 독일 짜이스사의 비쥬맥스 수술 장비가 오리지널 스마일수술이다. 펨토초(1000조분의 1초) 레이저를 이용해 각막 상피를 투과한 뒤 각막 안쪽을 선택적으로 교정한다.
각막 절개량이 일반적인 스마일의은 2~4㎜, 필자의 경우 1㎜대의 극최소 절개창으로 교정하기 때문에 라식과 비교하면 각막 절개량이 10분의 1 이상이나 대폭 줄어든다. 이처럼 각막절개량이 적을수록 각막신경 손상이 줄어 회복이 빠르며 시력의 질이나 수술 예후도 좋다. 수술 다음날 간단한 화장과 샤워, 가벼운 산책을 할 수 있어 사실상 주말 수술 월요일 출근도 가능한 셈이다. 이번처럼 일주일 정도의 긴 추석 연휴라면 충분히 회복한 후 안경을 벗고 직장에 복귀할 수 있다.
도움말=온누리스마일안과 김지선 원장
|