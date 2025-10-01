한림대춘천성심병원, 보건복지부 '심뇌혈관질환 인적 네트워크 시범사업' 성과 평가 만점

기사입력 2025-10-01 11:59


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교춘천성심병원(병원장 이재준)은 최근 보건복지부가 주관한 '2024년 심뇌혈관질환 인적 네트워크 시범사업 성과평가'에서 종합점수 100점 만점을 획득했다.

이번 결과 발표로 한림대춘천성심병원은 춘천·원주 권역에서 구축한 전문의 협력 진료체계가 핵심 지표 전반에서 뛰어난 성과를 거둔 것으로 평가받았다.

'심뇌혈관질환 인적 네트워크 시범사업'은 급성 뇌졸중 환자가 발생했을 때 서로 다른 의료기관 소속 전문의들이 실시간으로 환자 정보를 교류하고, 골든타임 내 최적 치료기관으로 신속히 연결하는 것을 목표로 한다.

한림대춘천성심병원은 2023년 사업에 선정된 이후 강원 춘천·원주 권역 책임의료기관으로 지정돼, 신경외과 전진평 교수가 권역 책임전문의를 맡아 10개 병원, 17명의 신경외과·신경과·응급의학과 전문의와 함께 네트워크를 주도하고 있다.

참여 기관에는 ▲강원대학교병원 ▲연세대학교 원주세브란스기독병원 ▲건국대학교 충주병원 ▲홍천아산병원 ▲강원특별자치도 삼척의료원 ▲영월의료원 ▲속초의료원 ▲제천서울병원 ▲명지병원 등이 포함된다. 이들 병원은 협력 네트워크를 통해 환자 전원·이송 과정에서의 의사결정을 표준화하고, 신속한 최종 치료 접근성을 보장하는 체계를 마련했다.

평가는 ▲의뢰 1건당 평균 반응시간 ▲의뢰-수락 비율 ▲적정 시간 내 최종치료율 등 주요 지표로 진행됐다. 한림대춘천성심병원은 모든 영역에서 100점 만점을 기록하며 응급환자 진료체계가 안정적으로 운영되고 있음을 입증했다.

신경외과 전진평 교수는 "강원특별자치도는 넓은 면적에도 불구하고 급성 뇌졸중 전문 치료기관이 제한적이고 전문의 공백 지역이 많아 치료 가능 사망률이 전국 최상위권에 해당한다"며 "이번 성과는 단순한 점수 이상의 의미가 있다. 네트워크를 통해 초기 의사결정과 이송·전원이 원활히 이뤄지면서 환자의 치료 도달 시간이 단축되고 생존율 개선 가능성을 확인했다"고 말했다.

이재준 병원장은 "한림대춘천성심병원은 강원권역 환자의 생명을 지키기 위해 심뇌혈관질환 특화 진료체계와 응급의료 역량을 지속 강화해왔다"며 "앞으로도 지역사회와 연계해 응급환자가 골든타임 내 최적의 치료를 받을 수 있도록 네트워크 운영을 더욱 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


한림대춘천성심병원, 보건복지부 '심뇌혈관질환 인적 네트워크 시범사업' 성…
한림대춘천성심병원 전경

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

수지, ‘다 이루어질지니’ 포스터 논란에 쿨한 대응 “다 이유가 있겠지”

2.

손연재, 子 '스키터 증후군' 고백…"심하게 붓고 고름까지"

3.

현빈, 팬 손하트 ‘철벽’ 영상 확산…손예진 직접 '엄지 척' 종결

4.

이효리, 새벽 6시반 요가 수업 첫 도전.."선생님도 잠 설쳤다" 리얼 인증

5.

손하트는 아내 전용? 현빈, 팬 하트 철벽 차단에 ♥손예진도 엄지척[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

수지, ‘다 이루어질지니’ 포스터 논란에 쿨한 대응 “다 이유가 있겠지”

2.

손연재, 子 '스키터 증후군' 고백…"심하게 붓고 고름까지"

3.

현빈, 팬 손하트 ‘철벽’ 영상 확산…손예진 직접 '엄지 척' 종결

4.

이효리, 새벽 6시반 요가 수업 첫 도전.."선생님도 잠 설쳤다" 리얼 인증

5.

손하트는 아내 전용? 현빈, 팬 하트 철벽 차단에 ♥손예진도 엄지척[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 그립다" 히샬리송→존슨 '최악 졸전', 'BBC' 토트넘 무딘 창에 직격탄…토트넘, 대이변 피한 것이 다행→씁쓸한 원정길

2.

'100% 무산' 염경엽 트라우마 되살아나나…한화, 2019년 두산처럼 '대역전 1위' 기적 도전

3.

英 헤드라인 장식! '손흥민 효과 미쳤어, 이게 맞아?' 입단 후 파워랭킹 급상승…리오넬 메시 바짝 추격

4.

느닷없는 김태경 예고. NC 포기? 이호준은 LG 타격코치 때 똑똑히 기억하고 있었다[SC 포커스]

5.

'英 BBC도 경악' "우린 손흥민 없잖아!" 프랭크 폭탄 발언, 현실이 됐다...노르웨이에서 최악의 졸전 "개선해야 할 부분 많다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.