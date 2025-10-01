한림대춘천성심병원, 보건복지부 '심뇌혈관질환 인적 네트워크 시범사업' 성…

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교춘천성심병원(병원장 이재준)은 최근 보건복지부가 주관한 '2024년 심뇌혈관질환 인적 네트워크 시범사업 성과평가'에서 종합점수 100점 만점을 획득했다.
한림대춘천성심병원은 2023년 사업에 선정된 이후 강원 춘천·원주 권역 책임의료기관으로 지정돼, 신경외과 전진평 교수가 권역 책임전문의를 맡아 10개 병원, 17명의 신경외과·신경과·응급의학과 전문의와 함께 네트워크를 주도하고 있다.
참여 기관에는 ▲강원대학교병원 ▲연세대학교 원주세브란스기독병원 ▲건국대학교 충주병원 ▲홍천아산병원 ▲강원특별자치도 삼척의료원 ▲영월의료원 ▲속초의료원 ▲제천서울병원 ▲명지병원 등이 포함된다. 이들 병원은 협력 네트워크를 통해 환자 전원·이송 과정에서의 의사결정을 표준화하고, 신속한 최종 치료 접근성을 보장하는 체계를 마련했다.
신경외과 전진평 교수는 "강원특별자치도는 넓은 면적에도 불구하고 급성 뇌졸중 전문 치료기관이 제한적이고 전문의 공백 지역이 많아 치료 가능 사망률이 전국 최상위권에 해당한다"며 "이번 성과는 단순한 점수 이상의 의미가 있다. 네트워크를 통해 초기 의사결정과 이송·전원이 원활히 이뤄지면서 환자의 치료 도달 시간이 단축되고 생존율 개선 가능성을 확인했다"고 말했다.
이재준 병원장은 "한림대춘천성심병원은 강원권역 환자의 생명을 지키기 위해 심뇌혈관질환 특화 진료체계와 응급의료 역량을 지속 강화해왔다"며 "앞으로도 지역사회와 연계해 응급환자가 골든타임 내 최적의 치료를 받을 수 있도록 네트워크 운영을 더욱 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
