'손석구 Pick' 구매시 또다른 혜택…듀오락, 24일까지 '텐텐 페스타…

기사입력 2025-10-01


'듀오락(DUOLAC)'이 모델 손석구와 함께 '텐텐 페스타' 기획전을 24일까지 듀오락 공식몰에서 진행한다.

최근 진행된 프로모션에서 굿즈 완판과 신규 구매 증가 등 높은 소비자 반응에 힘입어 마련된 후속 이벤트다.

이번 기획전은 소비자들이 가장 많이 찾는 제품 위주로 구성해 실질적인 혜택을 강화했다. '손석구 Pick' 제품을 구매하면 10일분을 추가 증정하며, 구매 금액대(20만·30만원 이상)에 따라 사은품도 제공된다. 손석구 Pick 제품에는 ▲30년 스테디셀러 '듀오락 골드' 및 '듀오락 골드 캡슐' ▲순도 99% 생유산균 1000억마리 '듀오락 더 퍼스트 클래스' ▲신생아 유산균 '듀오락 듀오 디-드롭스' ▲성장기 어린이를 위한 '듀오락 얌얌' 등이 포함된다.

이외에도 ▲듀오락 스탑 ▲듀오락 위청장쾌 ▲듀오펫 유산균 등 인기 제품과 ▲듀오랩 슬림샷 CLA 2400 ▲듀오랩 비오틴 등 일부 제품은 최대 25% 가격 혜택이 제공된다. 신규 가입 고객은 '듀오락 체험팩'을 50% 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 회원 가입 시 즉시 사용 가능한 1만원 쿠폰도 함께 받을 수 있다. 또한 기획전 전용 5000원 쿠폰과 TV CF 퀴즈 이벤트 참여 시 3000원 쿠폰도 추가로 지급된다.

듀오락 네이버 스마트스토어에서는 장기 섭취 고객을 위한 ▲듀오락 베이비 ▲듀오락 골드 하루 한 포 ▲듀오락 바이오가드 등 70일 구성 단독 패키지를 선보이며, 최대 10% 할인 혜택도 함께 진행된다. 오는 10월 20일 오전 10시에는 네이버 쇼핑라이브를 통해 '텐텐 페스타' 기획전을 소개하고, 경품 이벤트와 특별 혜택을 공개할 예정이다.

쎌바이오텍 관계자는 "듀오락은 듀얼코팅 기술을 기반으로 221배 강력한 장 속 생존력을 '강한 유산균'으로 제안하고 있으며, 이번 텐텐 페스타에서는 이러한 메시지를 소비자 혜택으로 담아냈다"며, "보장균수만을 강조하는 제품보다는 장 속 생존율을 과학적으로 입증한 221배 강한 유산균 '듀오락'을 이번 프로모션을 통해 경험해 보길 바란다"고 전했다.

한편, 듀오락은 배우 손석구와 함께 "221배 강한 유산균, 듀오락"이라는 슬로건을 중심으로, 단순한 보장균수보다 실제 장 속에서 살아남는 생존율의 중요성을 강조한 신규 광고 캠페인을 공개했다.
