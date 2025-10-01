호텔부터 골프장까지…티젠, 추석 연휴 다양한 콜라보 진행

|
추석 연휴를 맞아 ㈜티젠이 다양한 콜라보 이벤트를 진행한다.
또한 삼성물산 리조트 부문이 3일부터 12일까지 가평·안성·동래 베네스트, 글렌로스 4개 골프클럽에서 진행하는 제2회 베네스트 오픈에 선물세트를 상품으로 제공한다. 베네스트 오픈은 삼성물산 골프클럽 베네스트 골프 애플리케이션 회원이 기간 안에 4개 골프장에서 친 스코어를 자동으로 집계해 상품을 주는 이벤트 대회다. 이 대회에 티젠 인기 제품인 '콤부차 요구르트'와 '콤부차 시칠리아 핑크레몬', 그리고 최신상인 콤부차 요거트 베이스의 고단백 쉐이크 '티젠 요밀(YO! MEAL)'을 상품으로 제공하는데, 파우치 1개로 한끼에 필요한 단백질 20g을 간편하게 채울 수 있는 '티젠 요밀'은 골프장에서 허기를 달래기 좋은 건강한 간식이다.
티젠 관계자는 "최대 10일의 추석 연휴를 가족, 연인, 친구들과 보다 알차게 즐기려는 고객들을 위해 호텔, 골프장 등과 다양한 콜라보 이벤트를 마련했다"며, "티젠 제품과 함께 풍성하고 건강한 한가위 명절 맞으시길 바란다"고 밝혔다.
