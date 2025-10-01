유니클로, ‘모두를 위한 평화, 지구를 위한 우주’ 행사 진행

|
글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 우주를 통해 미래 세대에게 영감을 주는 '클럽포더퓨처(Club for the Future)'와 협업한 'PEACE FOR ALL(모두를 위한 평화)' 자선 티셔츠 출시를 기념하여
또한, 참여 아이들이 평화에 대한 생각을 엽서에 그림 또는 글로 담아 로켓 모형 우체통에 넣는 '우주로 보내는 엽서' 이벤트가 진행됐다. 엽서는 세계적인 우주 기업인 '블루 오리진'의 로켓에 탑재되어 지상 100km 상공까지 비행 후 다시 지구로 귀환, '우주여행(Flown to Space)' 인증 스탬프와 함께 아이들에게 전달될 예정이다.
유니클로 관계자는 "우주에서 본 지구는 나라 사이의 경계가 보이지 않는다. 그래서 우주를 탐험한 사람들은 지구가 하나의 집처럼 느껴지고, 우리 모두가 연결되어 있다는 것을 깨닫게 된다"며, "이번 PEACE FOR ALL 자선 티셔츠 컬렉션은 단순한 평화의 염원이 아니라 우리 모두가 함께 힘을 모아 평화로운 지구를 만들어 나가야 된다는 메시지를 전달한다"고 밝혔다.