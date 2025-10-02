"최근 6년간 추석 연휴 하루 평균 교통사고 환자, 평상시의 1.3배…오…

"최근 6년간 추석 연휴 하루 평균 교통사고 환자, 평상시의 1.3배…오후 2시·5시 가장 많아"

기사입력 2025-10-02 10:17


　◇2019~2024년 추석 전후 하루 평균 교통하고 환자 발생(명). 자료=질병관리청

최근 6년간(2019~2024년) 교통사고 응급실손상환자심층조사 조사자료를 분석한 결과, 추석 연휴 동안 교통사고가 평상시보다 현저히 많은 것으로 나타났다.

질병관리청 분석 결과에 따르면, 추석 연휴 하루 평균 교통사고 환자는 96.3명으로 평상시 75.9명에 비해 1.3배 많이 발생했다. 연휴 기간 중 추석 하루 전날이 가장 많은 108.2명이었다.


　◇평상시 추석 연휴 시간별 교통사고 발생 분율. 자료=질병관리청
시간대별로 보면 14시, 17시가 7.6%로 가장 많았고, 7시(2.9%)부터 11시(6.5%)까지 급격하게 증가했다가 18시 이후 평소보다 낮은 수준으로 감소했다.

성별로는 추석 연휴 중 교통사고 환자는 평소와 비교해 남자(65.4% → 61.0%)는 감소했고 여자(34.6%→ 39.0%)는 증가했다. 연령별로는 50세 이상의 연령층이 감소하고 0~40대까지의 발생 분율은 증가했다.

또한 교통사고는 보호장비 착용 여부에 따라 중증도가 다르게 나타났다. 카시트 착용여부에 따른 입원 및 사망 결과를 분석한 결과, 미착용한 경우의 입원과 사망은 각각 5.3%, 0.4%로, 착용한 경우(입원 3.4%, 사망 0.3%)보다 모두 높은 것으로 나타났다. 안전띠의 경우, 착용한 사람 중에서 입원한 사람은 20.6%였으나, 미착용한 사람은 24.5%였고, 착용한 사람의 사망이 1.0%인 반면 미착용에서는 2.3%로 2배 이상 높게 나타났다.

탑승자 좌석별 좌석안전띠 착용률을 살펴보면, 운전석(85.1%)과 조수석(91.8%)은 높았으나, 뒷자석은 48.0%로 절반에 못 미치는 수준이었다. 뒷좌석 좌석 안전띠의 중요성은 입원 및 사망 자료에서도 확인할 수 있다. 뒷좌석에서 좌석 안전띠를 착용한 경우 입원과 사망은 각각 13.7%, 0.3%였으나, 미착용한 경우 17.0%, 0.9%로 더 많았다.

임승관 질병관리청장은 "온가족이 함께 이동하는 추석 연휴에는 평소보다 하루 평균 더 많은 교통사고 환자가 발생하는 것으로 조사됐는데, 교통사고는 손상의 주요 원인 중 하나로, 중증외상의 가장 큰 원인이다. 사고 발생 시, 카시트 및 좌석안전띠 착용이 입원과 사망을 줄일 수 있음에도 불구하고, 아직까지도 뒷좌석은 좌석안전띠 착용률이 낮은 것으로 나타났다"라며, "작은 실천이 큰 안전을 지켜주는 만큼, 국민 모두가 기본 안전수칙 실천하여 안전하고 평안한 추석 연휴를 보내길 당부드린다"고 강조했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com


◇추석 연휴 교통사고 예방수칙

▲엔진 제동장치 등 운행 전 차량 점검

▲전 좌석 좌석안전띠 착용

▲연령에 따른 카시트 사용

▲운행 중 적절한 휴식을 취하기

▲운전 중 휴대전화 사용하지 않기

▲졸리거나 피곤할 때는 휴식 취하기

