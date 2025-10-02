"부모님 서랍 속 수면제·신경안정제…마약류 의약품 투약내역 확인해보세요"

|
추석을 앞두고 식품의약품안전처가 가족 간 관심과 대화를 통해 마약류에대한 경각심을 높일 필요가 있다고 당부했다.
식약처는 본인 또는 부모님이 투약했거나 투약 중인 마약류 의약품 종류는 '의료용 마약류 안전도움e'나 '마약류안전정보도우미' 앱에서 조회하고자 하는 사람의 본인인증(동의) 후 최근 2년간의 투약 이력을 조회할 수 있으며, 본인 명의로 다른 사람이 마약류를 처방받는 등의 불법 상황을 확인할 수 있다고 전했다. 또한, 마약류는 오남용 시 중독, 심각한 부작용, 사망 등을 초래할 수 있으므로 추석을 맞아 방문한 부모님댁 등 가정에서 사용(복용)하고 남은 마약류 의약품을 약국, 종합병원 내 약국에 반납하는 것이 좋다고 조언했다. 올해 수거·폐기 사업에 참여하는 약국 목록은 '식품의약품안전처 누리집→ 정책정보 → 마약 정책정보 → 자료실'에서 확인 가능하다.
오유경 처장은 "국민들이 안전하고 즐거운 추석을 보내시길 바라고, 혹시 가족이나 이웃 중 마약류로 고민하거나 오남용하고 있지 않은지 관심을 기울여 달라"라고 강조했다.
