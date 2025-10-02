"부모님 서랍 속 수면제·신경안정제…마약류 의약품 투약내역 확인해보세요"

기사입력 2025-10-02 11:34


"부모님 서랍 속 수면제·신경안정제…마약류 의약품 투약내역 확인해보세요"
추석을 앞두고 식품의약품안전처가 가족 간 관심과 대화를 통해 마약류에대한 경각심을 높일 필요가 있다고 당부했다.

노인들이 의료용 마약류 중 수면제, 신경안정제, 마약성진통제를 남용하거나 청소년, 대학생 등이 ADHD치료제(메틸페니데이트)를 '공부 잘하는 약'으로, 식욕억제제를 '다이어트 약'으로 오용할 우려가 있기 때문이다.

ADHD치료제 부작용으로는 두통, 불면증, 환각, 중독증상으로 인한 학습 부진이 있고, 식욕억제제 부작용으로는 정신이상, 역류성 심장판막 질환, 폐동맥 고혈압, 불안감, 불쾌감 등이 있어 복용에 주의해야 한다.

식약처는 본인 또는 부모님이 투약했거나 투약 중인 마약류 의약품 종류는 '의료용 마약류 안전도움e'나 '마약류안전정보도우미' 앱에서 조회하고자 하는 사람의 본인인증(동의) 후 최근 2년간의 투약 이력을 조회할 수 있으며, 본인 명의로 다른 사람이 마약류를 처방받는 등의 불법 상황을 확인할 수 있다고 전했다. 또한, 마약류는 오남용 시 중독, 심각한 부작용, 사망 등을 초래할 수 있으므로 추석을 맞아 방문한 부모님댁 등 가정에서 사용(복용)하고 남은 마약류 의약품을 약국, 종합병원 내 약국에 반납하는 것이 좋다고 조언했다. 올해 수거·폐기 사업에 참여하는 약국 목록은 '식품의약품안전처 누리집→ 정책정보 → 마약 정책정보 → 자료실'에서 확인 가능하다.

오유경 처장은 "국민들이 안전하고 즐거운 추석을 보내시길 바라고, 혹시 가족이나 이웃 중 마약류로 고민하거나 오남용하고 있지 않은지 관심을 기울여 달라"라고 강조했다.
김소형기자



