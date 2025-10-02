여성이 남성보다 더 오래 사는 이유 밝혀졌다

|
[스포츠조선 장종호 기자] 여성이 남성보다 오래 사는 이유가 유전과 진화에 있다는 연구 결과가 나왔다.
남성은 X와 Y 염색체를 가진 이형생식자 성으로, 유전적 돌연변이나 질병에 더 취약하다는 것이다.
반면 여성은 두 개의 X 염색체를 가져 유해한 유전자 변이를 상쇄할 수 있는 보호 장치가 존재한다.
이번 분석을 위해 연구팀은 전 세계 동물원에서 수집한 528종의 포유류와 648종의 조류 데이터를 분석했다.
그 결과, 포유류의 72%는 암컷이 더 오래 살았고, 조류의 68%는 수컷이 더 오래 사는 것으로 나타났다. 이는 성별에 따른 염색체 구조 차이가 생존율에 영향을 미친다는 '이형생식자 성 이론'을 뒷받침한다.
또한 연구팀은 성 선택과 양육 역할도 수명 차이에 영향을 준다고 설명했다.
수컷은 짝짓기 경쟁에서 유리하기 위해 큰 체구, 화려한 깃털, 뿔 등 과시적 특성을 진화시켜 왔지만, 이는 생존에 불리한 요소로 작용할 수 있다. 반면 암컷은 자녀 양육에 더 많은 에너지를 투자하며, 자녀가 독립할 때까지 생존해야 하는 진화적 압력을 받아왔다.
환경적 요인도 오랫동안 수명 차이의 원인으로 지목되어 왔지만, 연구팀은 동물원이라는 보호된 환경에서도 성별 수명 차이가 지속된다는 점에서 유전과 진화가 더 근본적인 원인이라고 강조했다.
연구팀은 "성별에 따른 수명 차이가 단순한 환경적 결과가 아니라 인류의 진화적 역사에 깊이 뿌리내린 현상임을 보여준다"며 "향후 사회적·행동적 요인도 추가적으로 고려해야 한다"고 전했다.
