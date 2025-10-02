'50차례 시험관 시술·4번 유산' 고위험 산모, 18년 만에 건강 출산

기사입력 2025-10-02 15:47


[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 최근 임산부의 날(10월 10일)을 맞아 18년 만에 건강하게 출산한 고위험 산모의 사연을 전해 감동을 주고 있다.

사연의 주인공은 유경희(44, 여)씨와 신동석(52, 남)씨 사이에서 태어난 '찰떡순(태명, 여)' 가족이다. 엄마의 태몽에 나온 '찰떡'과 딸을 상징하는 '순'을 붙여 '찰떡순'이란 태명을 지었다.

아기 찰떡순은 지난 9월 25일 오전 8시 5분 순천향대천안병원에서 2.2kg으로 우렁찬 울음소리와 함께 건강하게 태어났다.

첫 아기를 분만한 유경희씨의 지난 과정은 매우 힘들었다. 2007년 결혼해 9년만에 임신에 성공했지만 3개월만에 하늘나라로 떠나보내는 아픔을 겪는 등 지금까지 50여 회의 시험관 시술과 4번의 유산을 겪었다.

유경희씨 가족은 아기를 품에 안고 싶다는 간절한 소망을 포기하지 않던 중 올해 초 또 한 번의 기적이 찾아왔다. 하지만 임산부로서 적지 않은 나이와 자궁근종, S단백 결핍, 그리고 태아에게 혈류, 영양소 등의 공급이 안되는 항인지질항체증후군 등을 앓고 있었다.

아기를 지키겠다는 산모와 가족들의 필사적인 노력, 병원 의료진의 헌신으로 인해 마침내 그토록 꿈에 그리던 첫 아기를 건강하게 낳을 수 있었다.

찰떡순 엄마 유경희씨는 "그동안 세상과 담을 쌓고 지낼 정도로 너무 힘들고 간절한 시간을 보냈는데 지금은 하루 하루가 매일 꿈만 같다"면서, "난임으로 힘든 시간을 보내는 가족들에게 희망을 주고 싶고, 무엇보다 늘 친절하게 최선을 다해 준 순천향대천안병원 의료진에게 너무 감사하다"고 말했다.

산부인과 김윤숙 교수는 "찰떡순의 탄생에 동행할 기회가 되어 감사하고, 행복한 가정을 만들어 주는 일에 도움이 돼 기쁘다"며, "앞으로도 고위험 임산부들의 건강한 출산을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


'50차례 시험관 시술·4번 유산' 고위험 산모, 18년 만에 건강 출산
유경희씨 가족이 퇴원하는 2일 오전 축하 이벤트를 열었다. 유경희씨 가족, 이문수 병원장, 김윤숙 교수(산부인과), 송준환 교수(소아청소년과)를 비롯해 분만실, 신생아중환자실, 입원병동 간호사 등이 참석했다.


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임영웅, 축구 감독 전격 데뷔…안정환·이동국에 선전포고 "긴장하세요"('뭉찬4')

2.

'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 "너무 황당해"

3.

BTS 지민, '전 연인 루머' 후 첫 소통..."좋은 어른 되기 어렵다"

4.

'승객에 플래시 난사'…변우석 공항 경호원, 결국 벌금형

5.

'결혼설' 김숙, 구본승 향한 특급 내조 "유튜브 위해 고가 카메라 선물" ('옥문아')

연예 많이본뉴스
1.

임영웅, 축구 감독 전격 데뷔…안정환·이동국에 선전포고 "긴장하세요"('뭉찬4')

2.

'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 "너무 황당해"

3.

BTS 지민, '전 연인 루머' 후 첫 소통..."좋은 어른 되기 어렵다"

4.

'승객에 플래시 난사'…변우석 공항 경호원, 결국 벌금형

5.

'결혼설' 김숙, 구본승 향한 특급 내조 "유튜브 위해 고가 카메라 선물" ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 울린 통한의 홈런...눈 감고 휘두를 게 뻔했는데, 김서현은 왜 한가운데 직구를 던졌을까

2.

'흥민이 형, 나보고 또 나가래' 英 매체 '고향 복귀' 언급…'470억에 처분합니다' 팰리스도 좋은 선택지

3.

우승 후보! '야마모토 6⅔이닝 9K+오타니 쐐기 적시타' 2연승 디비전S 진출...LAD 8-4 CIN[WCS2]

4.

'와 日 1조2267억 트리오' 다저스 살렸다…대주자로도 못 뛴 김혜성, 韓 팬들은 그저 부러울 뿐

5.

이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK → 이걸 어떻게 치나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.