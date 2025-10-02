'50차례 시험관 시술·4번 유산' 고위험 산모, 18년 만에 건강 출산

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 최근 임산부의 날(10월 10일)을 맞아 18년 만에 건강하게 출산한 고위험 산모의 사연을 전해 감동을 주고 있다.
첫 아기를 분만한 유경희씨의 지난 과정은 매우 힘들었다. 2007년 결혼해 9년만에 임신에 성공했지만 3개월만에 하늘나라로 떠나보내는 아픔을 겪는 등 지금까지 50여 회의 시험관 시술과 4번의 유산을 겪었다.
유경희씨 가족은 아기를 품에 안고 싶다는 간절한 소망을 포기하지 않던 중 올해 초 또 한 번의 기적이 찾아왔다. 하지만 임산부로서 적지 않은 나이와 자궁근종, S단백 결핍, 그리고 태아에게 혈류, 영양소 등의 공급이 안되는 항인지질항체증후군 등을 앓고 있었다.
찰떡순 엄마 유경희씨는 "그동안 세상과 담을 쌓고 지낼 정도로 너무 힘들고 간절한 시간을 보냈는데 지금은 하루 하루가 매일 꿈만 같다"면서, "난임으로 힘든 시간을 보내는 가족들에게 희망을 주고 싶고, 무엇보다 늘 친절하게 최선을 다해 준 순천향대천안병원 의료진에게 너무 감사하다"고 말했다.
산부인과 김윤숙 교수는 "찰떡순의 탄생에 동행할 기회가 되어 감사하고, 행복한 가정을 만들어 주는 일에 도움이 돼 기쁘다"며, "앞으로도 고위험 임산부들의 건강한 출산을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.
