[스포츠조선 김소형 기자] 어느새 무더위가 사라져가는 가을, 달리기 좋은 계절이다.

10월 3일 개천절을 시작으로 추석 포함 길게는 열흘간 '잠시 멈춤'에 들어가는 사람들이 많다. 해외여행과 고향방문으로 바쁜 이들도 있지만, 재충전을 통해 새로운 시작을 구상하는 사람들도 있다. 특히 러닝인구 1000만명 시대에 발맞춰 '러닝 라이프'에 도전하는 사람들도 적지 않다. 선선한 바람과 긴 휴식기, 러닝 입문에 적기다.

대표적 유산소 운동인 러닝은 심폐지구력 강화와 근육 및 뼈 건강 증진 등 다양한 효과가 있다. 혈관 기능을 강화하고, 혈압과 콜레스테롤 수치를 낮춰 심장병, 고혈압, 당뇨병 등 만성질환 예방에도 도움을 준다.

특히 칼로리 소모가 많아 체중 감량에 효과적이다. 하루 1시간 러닝에 약 500~800kcal가 소모되는데, 근력운동과 병행하면 기초대사량을 높여 요요현상도 방지할 수 있다. 또한 하체·코어 근육을 강화해 근력 및 지구력 증진 등에도 좋다.

러닝은 신체 건강뿐 아니라 스트레스 해소, 우울증 완화 등 정신 건강에도 긍정적인 영향을 준다. 뇌로 가는 산소 공급이 늘어나 집중력과 기억력이 좋아진다는 연구결과도 나와 있다.

다만, 자신의 체력과 체형을 고려하지 않은 러닝은 관절과 뼈에 부담을 줘 부상으로 이어질 수 있어 주의해야 한다.


이미지=Chat GPT
러닝을 보다 건강하게 즐기기 위해서는 '준비물'이 필요하다. 흔히 "러닝화만 있으면 뛸 수 있다"고 생각할 수 있지만, 러닝을 본격적으로 시작한다면 러닝웨어에 대한 관심도 필요하다. 초보 러너가 러닝웨어를 고를 때 주의해야할 점은 뭘까.

러닝 컨설팅 전문 '런콥' 관계자는 "순면 티셔츠와 폭이 넓어 펄럭이는 바지는 피하는 것이 좋다"고 조언했다.


우선 상의의 경우 촉감 때문에 면 100% 티셔츠를 선호하는 사람들이 많은데, 면 소재는 땀 흡수는 잘 되지만 쉽게 마르지 않아 러닝용으로는 적당하지 않다. 최근에는 땀을 빠르게 흡수해 신속히 건조시키는 '흡한속건' 소재의 기능성 의류들이 많이 출시되고 있다. 기온이 내려가면 찾게되는 바람막이 역시 기능성 소재로 된 것이 좋고, 더울때 벗어서 편리하게 휴대할 수 있는 패커블 형태가 권장된다.

바지는 달릴때 편안한 타이즈(레깅스)나 숏(짧은) 형태 모두 괜찮은데, 너무 통이 넓어서 펄럭이는 바지나 신축성·통기성이 떨어지는 청바지는 피하는 것이 좋다. 특히 초보자의 경우 폭이 지나치게 넓은 바지를 입으면 러닝 자세 교정을 받기 어렵고, 달릴 때 불편할 수 있다.

양말 역시 순면보다는 땀을 빠르게 배출하고 건조할 수 있는 소재가 좋다. 발이 축축해지면 붓기와 물집을 유발할 수 있을 뿐 아니라 악취, 무좀 등 곰팡이 감염 위험도 높아질 수 있다. 장거리를 뛸 수록 쿠션이 있는 양말이 추천된다.

관련업계 역시 러너들을 위한 기능성 러닝웨어를 잇달아 선보이고 있다. 신한카드 빅데이터연구소에 따르면 최근 2년간 '러닝' 관련 키워드는 약 4.5배 증가했는데, 러닝복을 일상복처럼 활용하는 '러닝코어' 트렌드가 급부상하면서 러닝 전문매장 이용도 늘었다. 전체 이용 건수는 203%, 이용 금액은 216%나 급증했다. 지난달 초 카카오스타일 '지그재그'의 '러닝 팬츠' 거래액 역시 전년 동기 대비 20배 가까이 늘어난 것으로 나타났다.


초보 러너, 어떤 러닝웨어가 좋을까?…"순면 티셔츠에 청바지는 참으세요"
　◇안다르 런부스트 컬렉션 브랜드 모델 전지현. 사진제공=안다르

초보 러너, 어떤 러닝웨어가 좋을까?…"순면 티셔츠에 청바지는 참으세요"
　◇안다르가 전지현과 함께 선보인 '2025년 가을·겨울 스타일'. 사진제공=안다르
소재에 대한 관심도 높아지고 있다. 안다르는 최근 고강도 러닝에 최적화된 독자 개발 원단 '런부스트'의 라인업 '런부스트 컬렉션'을 론칭했다. 해당 원단은 얇지만 밀도 높은 조직감으로 근육의 불필요한 떨림을 줄여 운동 효율은 높이면서도 압박감은 최소화했다. 신축성이 좋고 초경량이라 장시간 착용해도 피로가 적고, 흡한속건 기능으로 장시간·우중 러닝에도 쾌적한 상태를 유지시켜 준다는 설명이다.

이와 함께 검정색 등 어두운 컬러에서 벗어나 선명한 포인트를 주는 러닝웨어도 늘어나는 추세다. 런콥 관계자는 "도심에서 새벽·저녁 러닝을 할 경우, 가시성이 좋은 밝은색 및 리플렉티브(reflective·빛 반사 기능) 소재의 옷을 착용하는 것이 안전에 도움이 된다"고 당부했다.


초보 러너, 어떤 러닝웨어가 좋을까?…"순면 티셔츠에 청바지는 참으세요"
　◇젝시믹스의 'RX 메쉬 믹스 투인원 쇼츠'(왼쪽)와 'RX 프레시 트리코트 슬리브리스'. 사진제공=젝시믹스
실제 젝시믹스가 지난 7월 선보인 신규 러닝 컬렉션에서도 야간 러닝족을 겨냥해 내놓은 'RX 메쉬 믹스 투인원 쇼츠', 'RX 프레시 트리코트 슬리브리스' 등 가볍고 쾌적한 소재에 리플렉티브 기능이 적용된 제품 판매량이 30% 이상 늘었다.


초보 러너, 어떤 러닝웨어가 좋을까?…"순면 티셔츠에 청바지는 참으세요"
　◇리복x풀라르 콜라보 컬렉션. 사진제공=LF
LF가 전개하는 '리복(Reebok)'에서 최근 시티런(City Run)을 테마로 선보인 '풀라르(PULAR)' 협업 한정판 러닝 컬렉션은 강렬한 퍼플과 오렌지 컬러를 모티브로 했다. 바람과 가벼운 비를 막아주는 '경량 윈드브레이커', 러닝과 일상 모두 소화 가능한 '반팔·긴팔 티셔츠', 신축성과 착용감을 강화한 '러닝 쇼츠', 트렌디한 무드의 '러닝 캡', 충격 흡수 및 안정성 강화를 위한 '러닝 양말'까지 풀 라인업을 갖췄다는 설명이다.

업계 관계자는 "러닝을 하나의 라이프스타일로 즐기려는 흐름이 나타나면서, 기능성 소재는 물론 다양한 색감의 러닝웨어가 주목받고 있다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

