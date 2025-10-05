추석 연휴 영화·드라마 정주행…목·허리 통증 예방하려면?

기사입력 2025-10-05 13:28


추석 연휴 영화·드라마 정주행…목·허리 통증 예방하려면?
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 최장 열흘로 예정된 추석 명절을 앞두고, 그동안 미뤄뒀던 드라마나 예능을 정주행하려는 이들이 많다. 그러나 장시간 같은 자세로 화면을 바라보는 것은 목, 어깨, 허리 등 근골격계 건강에 심각한 부담을 줄 수 있어 주의가 필요하다. 특히 연휴 동안 '충분한 휴식'을 핑계로 평소보다 수면 시간이 늘어나거나, 누운 자세로 TV나 휴대폰을 시청하는 경우가 잦아지면 허리 건강에 악영향을 줄 수 있다. 장시간 누워 있는 습관은 척추 근육을 약화시키고 혈액순환을 저하시켜 허리 통증을 유발할 수 있기 때문이다.

◇근막통증증후군

우리 몸의 40%를 차지하고 있는 근육은 오랜 시간 영상 기기를 사용할 때 쉽게 손상된다. 스마트폰이나 모니터를 볼 때 잘못된 자세로 오랫동안 집중하면, 어깨 근육과 힘줄, 인대가 과도하게 긴장해 통증을 유발한다. 이로 인해 발생하는 대표적인 질환이 근막통증증후군이다.

근막통증증후군이 생기면 근육의 특정 부위(통증 유발점)를 눌렀을 때 심한 통증이 느껴지고, 깊고 쑤시며 타는 듯한 불편감이 나타나 일상생활이 어렵게 된다. 통증은 해당 부위에서 멀리 떨어진 부위까지 퍼지는 특징도 있다.

허리 또한 잘못된 자세에 특히 취약하다. 척추 사이에 위치한 디스크는 충격을 흡수하는 수핵을 질긴 섬유가 감싸고 있어 척추의 움직임을 부드럽게 해준다. 그러나 구부정한 자세로 장시간 TV나 스마트폰을 시청하면 디스크에 지속적인 압력이 가해져 손상이나 퇴행이 빨라질 수 있다. 이로 인해 젊은 층에서도 허리통증이나 허리 디스크 질환이 발생할 수 있다.

이 같은 증상은 일시적인 경우 휴식만으로 증상이 호전되기도 하지만, 만성화되면 치료가 쉽지 않다. 전신 통증과 수면 장애까지 초래할 수 있어 조기 치료와 예방이 무엇보다 중요하다. 특히 근막통증증후군은 X-ray나 MRI, CT 등 영상 검사로는 확인할 수 없으며, 전문의가 문진과 촉진으로 진단하고 통증 유발 부위를 찾아내 치료해야 한다.

◇거북목증후군

스마트폰을 장시간 사용하면 자신도 모르게 고개가 점점 아래로 향하게 된다. '거북목증후군'은 C자형 목뼈가 구부정한 자세로 인해 일자형 또는 역 C자형으로 변형되는 상태를 말한다. 만성화되면 목이 몸 앞으로 기울어지면서 목과 어깨 근육에 과도한 긴장이 지속되고, 어깨 통증과 두통을 유발할 수 있다. 심한 경우, 목디스크로 진행될 수 있어 주의가 필요하다.

바른세상병원 척추센터장 이학선 원장(신경외과 전문의)은 "연휴 동안 장시간 TV나 스마트폰을 시청할 경우, 누워서 보는 자세는 허리와 목에 불필요한 부담을 주므로 피해야 한다. 대신 의자에 앉아 시청할 때는 엉덩이를 의자 깊숙이 넣고 허리를 곧게 편 상태에서 화면을 눈높이와 맞추는 것이 중요하다. 가능하다면 1시간 시청 후에는 5~10분 정도 일어나 몸을 움직이거나 목·어깨 스트레칭이나 가벼운 걷기는 해주는 것이 도움이 된다"고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


추석 연휴 영화·드라마 정주행…목·허리 통증 예방하려면?

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘100억 자산가’ 황현희, 상위 10% 재력 인증 “소비쿠폰 못 받았다”

2.

'조정석♥' 거미, 둘째 임신 5개월인데…박수홍 "전혀 그렇게 안 보여" 깜짝[SC이슈]

3.

'재혼' 김나영, ♥마이큐 손 꼭 잡고 행복한 결혼식…두 아들과 남긴 가족 사진[SC이슈]

4.

'40세 자연임신' 강은비, 첫 심장 소리에 울컥 "작고 소중, 두근거림에 감동"

5.

'회삿돈 43억 원 횡령' 황정음, 항소 포기…징역 2년 집행유예 4년 확정[종합]

연예 많이본뉴스
1.

‘100억 자산가’ 황현희, 상위 10% 재력 인증 “소비쿠폰 못 받았다”

2.

'조정석♥' 거미, 둘째 임신 5개월인데…박수홍 "전혀 그렇게 안 보여" 깜짝[SC이슈]

3.

'재혼' 김나영, ♥마이큐 손 꼭 잡고 행복한 결혼식…두 아들과 남긴 가족 사진[SC이슈]

4.

'40세 자연임신' 강은비, 첫 심장 소리에 울컥 "작고 소중, 두근거림에 감동"

5.

'회삿돈 43억 원 횡령' 황정음, 항소 포기…징역 2년 집행유예 4년 확정[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

기적의 가을야구만큼 놀라운 홈런 2위...24억 투자 거둘 명분이 없어졌다

2.

손흥민 그립지도 않겠다, 혼자서도 이렇게 잘해요...해리 케인, 인간이 아닙니다 '18골 3도움 유럽 1위'

3.

휴~ 다행이다! '발+종아리+어깨 부상' 김민재, 프랑크푸르트전 결장...대표팀 합류는 여전히 불투명

4.

손흥민, '킹메이커' 변신! '4경기 8골' 부앙가, MLS 이달의 선수상 수상...LA FC 우승 날개 달았다!

5.

132억 먹튀 설움, 이 경기에서 호투하면 다 날아간다...NC의 선택, 왜 구창모인가 [WC1]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.