젝시믹스, 25FW 골프 컬렉션 출시

기사입력 2025-10-06 10:05


젝시믹스, 25FW 골프 컬렉션 출시

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(대표 이수연 XEXYMIX)는 25년 FW(가을·겨울) 시즌 골프웨어를 최근 출시했다.

이번 FW 컬렉션은 라운딩에서의 퍼포먼스를 극대화하도록 기능성을 한층 높였으며, 일상에서도 편하게 착용할 수 있는 활용도와 확장성을 강조한 제품 총 178종(SKU 기준)을 선보인다.

우먼즈에서는 필드 외에 일상에서도 스타일과 포근함을 모두 잡을 수 있는 다양한 소재의 제품을 선보인다. 특히 올해는 고급스러우면서 우아한 트위드 소재의 '소프트 트위드 집업 베스트'와 '소프트 트위드 플레어 스커트'가 돋보인다. 고급스럽고 풍부한 질감과 보온성을 갖췄을 뿐 아니라, UPF 50+의 높은 자외선 차단지수를 갖추고 있어 햇빛이 강한 날에도 걱정 없이 야외활동을 즐길 수 있다.

니트 소재 제품에서는 보온성과 활동성을 겸비한 스커트와 카디건 등을 출시했다.

'러플 브이넥 니트 가디건'은 러플 디테일과 라인을 살려주는 슬림핏으로 보다 여성스러움을 강조했다.

배색으로 포인트를 준 소매 단과 밑단에는 립 짜임으로 마감해 늘어짐 없이 안정적인 핏을 연출한다.

이외에도 코듀로이, 레더, 플리츠 등 소재를 다양화해 개인 취향에 맞춘 다양한 스타일링을 연출할 수 있는 것이 올해 FW 제품의 큰 특징이다.

맨즈 제품에서도 간편한 탈부착으로 두 가지 스타일이 가능한 디테처블 아우터와 내구성과 보온성이 우수한 폴라폴리스와 니트 소재를 활용한 다양한 제품들을 선보인다.


그동안 젝시믹스 골프는 디자인뿐 아니라 시즌에 맞춰 방수와 방풍은 물론, 자외선 차단 등 다양한 기능성을 높이는데 주력해 진성 골퍼들의 수요도 크게 증가했다.

올해 상반기 전년비 20% 이상 매출 상승을 기록한 젝시믹스는 기능성과 디자인을 한층 높인 FW 제품들로 하반기 매출 고삐를 단단히 쥐겠다는 각오다.

젝시믹스 관계자는 "론칭 4년 차인 젝시믹스 골프는 이제 필드에서 자주 눈에 띄는 브랜드로 자리매김했다."며, "올해 FW 시즌에도 실속형 골퍼들의 눈높이에 맞춘 제품들로 골프에서의 입지를 더욱 다져나가도록 노력하겠다"말했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지 결혼 비난에 작심 발언 "너 어떻게 되나 보자? 너무 속상했다"

2.

윤민수, 전처와 재산 나누며 갈등..이혼 후 동거 마침내 종료 ('미우새')

3.

'뚝딱이 아빠' 김종석, 대형 빵카페 운영하다 100억 빚더미 "집 팔고 월세살이 중"

4.

린, 이혼 후 첫 명절 소감 “연휴엔 컵라면·낮잠·넷플릭스가 최고”[SCin스타]

5.

유재석, 전현무 작심 비판 "결혼 고민된다더니 열애설 계속 나" ('런닝맨')

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지 결혼 비난에 작심 발언 "너 어떻게 되나 보자? 너무 속상했다"

2.

윤민수, 전처와 재산 나누며 갈등..이혼 후 동거 마침내 종료 ('미우새')

3.

'뚝딱이 아빠' 김종석, 대형 빵카페 운영하다 100억 빚더미 "집 팔고 월세살이 중"

4.

린, 이혼 후 첫 명절 소감 “연휴엔 컵라면·낮잠·넷플릭스가 최고”[SCin스타]

5.

유재석, 전현무 작심 비판 "결혼 고민된다더니 열애설 계속 나" ('런닝맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 꺾고 한국 오겠습니다" 韓만 만나면 날뛰는 사나이, '대기록 기념행사' SON 괴롭힐까...'최악 혹은 복수'의 10월 예고

2.

"한국 말고 우리가 亞 최강인데!" 안첼로티 한 마디에 박살 나버린 日 자존심, 모리야스호의 굴욕..."우리랑 제대로 붙어야지" 아쉬움

3.

'英 BBC도 최고 평가' "영웅 등극" 토트넘이 손흥민 후계자로 낙점한 이유...완벽 부활한 '韓 최고 재능', 감독도 "경기 마다 발전해" 감탄

4.

'개막 17연승 vs 50홈런-150타점' 무엇이 더 가치 있는 신기록일까. MVP 여기서 갈린다

5.

‘오현규 결승골의 저주’ 이후 결국 마틴 레인저스 감독, 123일만에 경질

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.