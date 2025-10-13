"악, 이게 무슨 냄새야?" 비행기 좌석에서 기저귀 갈아 논란

기사입력 2025-10-13 08:04


"악, 이게 무슨 냄새야?" 비행기 좌석에서 기저귀 갈아 논란
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 운항 중인 비행기에서 한 여성이 아기 기저귀를 갈아 다른 승객들의 불만을 샀다.

소셜플랫폼 레딧 이용자는 최근 미국 댈러스에서 필라델피아로 향하던 아메리칸항공 여객기에서 겪은 일을 공유해 이용자들의 관심을 끌었다.

그는 "한 여성이 남편과 함께 앉은 중간 좌석에서 아기의 악취 나는 기저귀를 갈았다"며 "그 냄새는 깊은 잠에 빠져 있던 승객들까지 깨울 정도였다"고 주장했다. 더 큰 문제는 기저귀를 갈고 난 뒤 좌석을 제대로 닦지 않았다는 점이다.

또한 이들 부부는 기저귀뿐 아니라 간식 포장지와 용기까지 바닥에 버렸으며, 승무원이 여러 차례 쓰레기를 수거했음에도 불구하고 이를 무시한 것으로 전해졌다.

해당 글을 올린 게시자는 "기내 전체가 한동안 악취로 가득했다"며 "누구도 원하지 않은 냄새 폭탄이었다"고 표현했다.

이 게시글은 SNS에서 뜨거운 논쟁을 불러일으켰다.

일부는 "기내 화장실이 너무 좁아 기저귀를 갈기 어렵다"며 해당 부부의 행동을 옹호했지만, 다수는 "기본적인 위생과 타인에 대한 배려는 선택이 아니라 필수"라고 반박했다.

한 레딧 이용자는 "좌석에서 기저귀를 가는 부모를 너무 많이 봤다. 정말 역겹다"며 "그래서 항상 소독용 물티슈를 들고 다닌다"고 밝혔다.


어린 자녀와 함께 비행한 경험이 있다는 한 이용자는 "좁긴 하지만 화장실에서도 충분히 기저귀를 갈 수 있었다"며 "무릎에 담요를 깔고 아기를 눕혀 갈았고, 지퍼백에 사용한 기저귀를 넣어 냄새를 최소화했다"고 전했다.

온라인에서는 기내에서 아기와 함께하는 여정은 이해받을 수 있지만, 그로 인해 다른 승객들이 불쾌함을 겪는 일은 피해야 한다는 지적이 설득력을 얻고 있다. 기내 공기는 모두가 공유하는 공간인 만큼, 최소한의 배려가 요구된다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

44세 장나라 ‘동안 끝판왕’ 비결 공개…“매일 노화방지 영양제”

2.

송가인, '업계탑' 행사의 여왕됐는데..."8년 무명시절, 화장실서 옷 갈아입기도"

3.

"2000억 벌고 애 둘 낳았다"...'40세' 송가인, 루머에 정면 반박 "다 거짓"

4.

윤민수母, 이혼한 며느리 등장에 결국 고개 돌렸다 "보기 불편해" (미우새)

5.

'비인두암 극복' 김우빈 "통증, 기억조차 안나…레벨 너무 높았다"+'평생 은인' 최동훈 감독(요정재형)

연예 많이본뉴스
1.

44세 장나라 ‘동안 끝판왕’ 비결 공개…“매일 노화방지 영양제”

2.

송가인, '업계탑' 행사의 여왕됐는데..."8년 무명시절, 화장실서 옷 갈아입기도"

3.

"2000억 벌고 애 둘 낳았다"...'40세' 송가인, 루머에 정면 반박 "다 거짓"

4.

윤민수母, 이혼한 며느리 등장에 결국 고개 돌렸다 "보기 불편해" (미우새)

5.

'비인두암 극복' 김우빈 "통증, 기억조차 안나…레벨 너무 높았다"+'평생 은인' 최동훈 감독(요정재형)

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 PO 준비, 그런데 롯데 팬들 가슴이 뛴다?…퓨처스 홈런왕 대포 터졌다

2.

1차전 68.8%는 비교도 안된다. 100%가 걸린 3차전에 에이스가 붙었다. 지면 치명타다[준PO]

3.

'NLCS 로스터? 애매하긴 해' 활용도 떨어지는 '아드레날린 러너' 김혜성, 다저스 챔피언십시리즈 탈락인가, 잔류인가

4.

[KBL 리뷰] 서울 삼성, 정관장에 진땀승 5할 승률 복귀…80-83으로 패한 정관장, 단독1위 도약 실패

5.

"한국 선택한 옌스, 브라질에 대패!" 독일 매체 또다시 공격 시작→"옌스의 꿈 악몽 같은 현실로 끝났다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.