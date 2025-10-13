파라다이스 호텔앤리조트, '2025 슈퍼위크' 진행

기사입력 2025-10-13


파라다이스 호텔앤리조트가 10월 22일까지 '2025 파라다이스 슈퍼위크'를 실시한다.

13일 파라다이스 호텔앤리조트에 따르면 2025 슈퍼위크는 특가, 한정 판매 등 희소성이 높은 상품에 가치를 두는 '특템(특별+득템)' 소비족을 공략해 다양한 혜택으로 구성했다. 객실 패키지 할인, 파라다이스 리워즈 회원 포인트 2배 적립 등의 혜택을 기본으로 담았다. 패키지 투숙 기간은 파라다이스시티는 내년 2월 28일까지, 파라다이스 호텔 부산은 내년 3월 31일까지로 늦캉스와 연말 여행을 계획하기도 좋다. 예약은 파라다이스시티와 파라다이스 호텔 부산 공식 홈페이지에서 가능하다.

파라다이스시티는 이국적인 분위기의 시설에서 미식, 엔터테인먼트를 모두 경험할 수 있는 객실 패키지 4종을 판매한다. 패키지 4종은 리워즈 포인트 2배 적립, 실내 테마파크 '원더박스', 럭셔리 스파 '씨메르', 사우나, 수영장 무제한 이용 특전이 공통으로 적용된다. 이 중 리조트머니 패키지는 호텔에서 현금처럼 사용 가능한 3만 리조트 머니를 증정한다. 조식&리조트머니 패키지 이용 시 뷔페 '온 더 플레이트' 조식 2인 혜택과 5만 리조트 머니를 제공한다.

고품격 스캉스(스위트룸+호캉스)를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 패키지 2종도 선보인다. 파라다이스시티 호텔은 디럭스 스위트 객실 1박을 높은 할인율로 이용할 수 있는 패키지를 내놨다. 전 객실이 스위트룸인 럭셔리 부티크 호텔 '아트파라디소'는 한식 파인 다이닝 '새라새(SERAS?)' 조식 혜택을 담은 패키지를 판매한다.

파라다이스시티는 엔터테인먼트 시설을 특가로 만끽할 수 있는 상품도 마련했다. '씨메르' 전 시설을 시간 제한 없이 이용할 수 있는 아쿠아스파권을 할인 판매하며 이용권 구매 시 렌탈샵 50% 할인 혜택을 추가로 제공한다. 실내 테마파크 '원더박스'는 성인 1인 구매 시 어린이 1인이 무료로 이용할 수 있는 자유이용권을 선보인다. 이용권은 모두 11월 30일까지 사용할 수 있다.

파라다이스 호텔 부산은 세분화된 고객 니즈를 충족시킬 수 있는 객실 패키지 4종을 선보인다. 1박 룸 패키지는 '씨메르' 아쿠아 바 생맥주와 부산어묵을 특전으로 제공한다. 1박 조식 패키지는 '온 더 플레이트' 조식을, 1박 라운지 패키지는 '라운지 파라다이스' 올데이 서비스와 실내 사우나 이용 특전을 담았다. 온 더 플레이트 조식에 씨메르 아쿠아 바 생맥주, 바이레도 어메니티 키트가 모두 포함된 2박 패키지도 만나볼 수 있다. 모든 패키지는 씨메르, 야외 오션스파 풀 등 탁 트인 해운대 바다 전망의 부대시설 이용 혜택을 제공하며 예약 결제 금액에 따라 최대 5만 원 쿠폰도 제공한다.

파라다이스 호텔앤리조트 관계자는 "'파라다이스 슈퍼위크'는 매년 파격적인 혜택으로 많은 고객에게 사랑받고 있는 파라다이스의 연중 대표 이벤트 중 하나"라며 "여행 취향에 맞춰 럭셔리 호캉스 혜택을 '특템'할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.


