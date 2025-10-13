파라다이스 호텔앤리조트, '2025 슈퍼위크' 진행

|
파라다이스 호텔앤리조트가 10월 22일까지 '2025 파라다이스 슈퍼위크'를 실시한다.
고품격 스캉스(스위트룸+호캉스)를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 패키지 2종도 선보인다. 파라다이스시티 호텔은 디럭스 스위트 객실 1박을 높은 할인율로 이용할 수 있는 패키지를 내놨다. 전 객실이 스위트룸인 럭셔리 부티크 호텔 '아트파라디소'는 한식 파인 다이닝 '새라새(SERAS?)' 조식 혜택을 담은 패키지를 판매한다.
파라다이스시티는 엔터테인먼트 시설을 특가로 만끽할 수 있는 상품도 마련했다. '씨메르' 전 시설을 시간 제한 없이 이용할 수 있는 아쿠아스파권을 할인 판매하며 이용권 구매 시 렌탈샵 50% 할인 혜택을 추가로 제공한다. 실내 테마파크 '원더박스'는 성인 1인 구매 시 어린이 1인이 무료로 이용할 수 있는 자유이용권을 선보인다. 이용권은 모두 11월 30일까지 사용할 수 있다.
파라다이스 호텔앤리조트 관계자는 "'파라다이스 슈퍼위크'는 매년 파격적인 혜택으로 많은 고객에게 사랑받고 있는 파라다이스의 연중 대표 이벤트 중 하나"라며 "여행 취향에 맞춰 럭셔리 호캉스 혜택을 '특템'할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com