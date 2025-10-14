유니클로, 서울에서 로저 페더러와 함께 글로벌 이벤트 시리즈 ‘로저 페더…

|
글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 세계 문화의 중심 도시 서울에서 유니클로의 글로벌 이벤트 시리즈 '로저 페더러와 함께하는 세계 여행(Around the World with Roger Federer)'을 10월 13일 개최했다.
특설 코트에서 진행된 코칭 세션에서는 로저 페더러가 국내 유소년 선수들을 직접 지도하는 시간을 가졌고, 선수들뿐만 아니라 현장의 팬 모두가 세계적인 테니스 전설인 로저 페더러로부터 테니스의 정수를 경험했다. 이후, 유소년 선수들과 대화를 나누는 특별한 질의응답 시간이 이어졌으며, 로저 페더러는 뛰어난 테니스 선수로서뿐만 아니라 성공적인 삶을 사는 사회의 리더로 성장하기 위한 진심 어린 조언을 전했다.
로저 페더러는 "서울은 세계에서 가장 역동적인 도시 중 하나이다. 유니클로의 '로저 페더러와 함께하는 세계 여행' 시리즈를 통해 서울에서 유소년 선수들과 팬들을 직접 만나게 되어 매우 기쁘다"며 "우리의 미래를 이끌어 갈 젊은 세대들과 함께 코트에서 특별한 경험을 하게 되어 뜻깊었다. 오늘 우리가 함께한 시간이 서로에게 좋은 영감을 주었기를 바란다"고 소감을 전했다.
유니클로의 모기업 패스트리테일링(Fast Retailing Co., Ltd.)의 글로벌 크리에이티브 총괄 존 C. 제이(John C. Jay)는 행사를 마무리하며 "'READY, SET, SEOUL'은 유니클로의 가장 역동적인 브랜드 경험 중 하나라 할 수 있다"며 "서울은 문화적으로 새롭고 역동적인 창의성을 세계적으로 이끌어가고 있는 만큼, 예술과 스타일, 패션, 테니스를 한자리에 모은 이번 행사는 유니클로의 라이프웨어(LifeWear) 철학인 '모두를 위한 옷(Made for All)'을 표방하는 것은 물론, 단순한 스포츠를 넘어 혁신과 커뮤니티에 영감을 불어넣는 특별한 경험이라 할 수 있다"고 말했다.
서울에서 진행된 이번 행사는 유니클로의 글로벌 이벤트인 '로저 페더러와 함께하는 세계 여행'의 4번째 시리즈로서 지난해에는 파리에서 진행된 바 있다. 본 글로벌 이벤트에 대한 자세한 내용은 유니클로 홈페이지에서 확인할 수 있다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com