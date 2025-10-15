투어민, 10월 매주 허니문 박람회 진행…신혼부부 즐겨 찾는 몰디브 리조…

투어민, 10월 매주 허니문 박람회 진행…신혼부부 즐겨 찾는 몰디브 리조트는 어디

기사입력 2025-10-15 11:54


◇몰디브 시루펜푸시 웨스틴

몰디브는 신혼여행지 1순위에 꼽힐만큼 결혼을 앞둔 이들의 관심을 받은 곳이다. 매년 봄과 가을 허니 문시즌이면 몰디브를 향한 허니무너들의 발길도 많다. 섬 하나에 리조트 하나라는 콘셉트를 통한 프라이빗함과, 각양각색의 수중환경과 라군 및 자연경관, 수백여개의 다양한 리조트군은 몰디브만의 경쟁력이다. 투어민은 신혼부부들을 위해 10월 매주 허니문 박람회를 진행한다. 신혼부부가 즐겨찾는 몰디브 리조트는 어디일까. 예약가 실제 모객을 바탕으로 순위를 매겼다.


15일 투어민에 따르면 자사를 통해 국내 신혼부부들이 몰디브 신혼여행에서 가장 많이 이용한 곳은 몰디브 시루펜푸시 리조트다. 몰디브 시루펜푸시 리조트는 몰디브 시루펜푸시 리조트는 단순한 휴양지 그 이상의 경험을 선사하는 곳으로 몰디브의 자연, 미식, 문화가 완벽하게 어우러진 종합적인 럭셔리 리조트다. 총 120채의 풀빌라로 구성괸 시루펜푸시 리조트는 600헥타르 규모의 라군과 약 9km에 달하는 몰디브 최장 하우스리프와 200m길이의 인피니티풀 등은 물론 모든 객실에서 프라이빗풀과 넓은 공간을 갖췄다.

2위는 몰디브 웨스틴미리안두 리조트다. 몰디브 웨스틴미리안두 리조트는 60여개의 객실만 운영하며 객실간의 거리도 넓어 소수의 투숙객에게 보다

나은 서비스와 프라이빗한 휴양을 제공한다. 전체적으로 세련되면서도 모던한 인테리어를 갖춘 객실과 3개의 고급 레스토랑 및 1개의 칵테일 바는 웨스틴그룹의 브랜드명성에 걸맞게 훌륭한 컨디션과 서비스가 눈길을 끈다.

허니문, 가족단위여행자들에게 이른바 맞춤 몰디브 리조트 첫손가락에 꼽힐 더 웨스틴미리안두는 몰디브의 핵심인 수중환경을 위해 유네스코 청정 생물보전지역에 위치하고 유명 이탈리아 건축가의 설계를 바탕으로 고급스러운 형태와 기본 환경 훼손을 최소화한 자연친화적인 감성을 그대로 살렸다. 여기에 최신식 시설과 웨스틴 브랜드 네임에 걸맞츤 맞춤형 서비스로 가족 및 연인다위 휴양형 리조트가 바로 웨스틴 미리안두 리조트다.

오블루상겔리, 하드락, 에메랄드 리조트도 신혼부부가 많이 찾는 곳이다.

몰디브 오블리상겔리 리조트는 같은 등급의 리조트에서 밀플랜(올인클루시브) 혜택이 많고 숙박 식음요 엑티비티까지 포함돼 가격은 상대적으로 매우 합리적인 이른바 가성비 갑 몰디브 리조트 중 하나다. 몰디브 하드락 리조트의 경우는 독특한 분위기와 가까운 접근성 가성비 금액대에 다양한 먹거리와 세련된 객실까지 갖춘 리조트로 가족여행자들에게 유명한 리조트로 꼽히고 있다. 어떤 취향이나 연령대를 만족시켜주는 리조트가 바로 하드락이다. 몰디브 에메랄드 파스멘두 리조트는 라군과 예쁜 5성급 럭셔리 리조트로 자연친화적이며 프라이빗한 경쟁력으로 신혼여행 목적지로 각광을 받고 있다.

투어민은 10월 추석연휴기간 이후 10월11~12일, 18~19일, 25~26일 매주 주말 신혼여행박람회를 개최해 몰디브 단독 프로모션은 물론 각 지역별 즉 발리, 태국, 모리셔스, 쿠바, 칸쿤, 코론 등 방문 고객 대상으로 다채로운 특전을 제공할 예정이다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

