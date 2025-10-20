20억원 복권 당첨 남성, 여성 BJ에 탕진…"한 푼도 안 남아" 아내 분통

기사입력 2025-10-20 10:39


20억원 복권 당첨 남성, 여성 BJ에 탕진…"한 푼도 안 남아" 아내 …
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 복권 20억원에 당첨된 남성이 도박과 여성 BJ들에게 돈을 송금해 당첨금을 탕진한 사실이 드러났다.

중국 매체 허난 TV와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 중국 산둥성 더저우에 거주하는 남성 A는 지난해 12월 1017만 위안(약 20억 3000만원) 규모의 복권에 당첨됐다.

세금을 제하고 손에 쥔 돈은 814만 위안(약 16억 2000만원)이었다.

그는 아내에게 "무엇이든 사고 싶은 걸 사라"면서 300만 위안(약 6억원)이 들어있다며 은행 카드를 건넸다.

아내는 남편을 믿고 잔액을 확인하지 않은 채 서랍에 보관했다.

하지만 이후 남편의 태도는 급변했다. 그는 아내에게 돈을 주는 것을 꺼려 했고, 낮에는 도박을 즐기고 밤에는 여성 BJ들의 라이브 방송을 시청하며 거액의 팁을 주기 시작했다.

특히 한 여성 BJ에게는 120만 위안(약 2억 4000만원)을 송금했고, 7월에는 그녀와 함께 4일간 여행을 떠났다가 기차역에서 아내에게 덜미가 잡히기도 했다.

아내가 확보한 SNS 대화 기록에 따르면, 남편은 해당 BJ에게 "허니"라고 부르며 자신을 "허비(남편)"라고 칭했고, "돈 많은 늙은 남자 어때?"라는 메시지를 보내기도 했다.


이후 아내는 자신이 받은 은행 카드에 실제로는 아무런 잔액이 없다는 사실을 알게 됐다.

그녀는 "결혼생활 9년 동안 가정을 위해 많은 걸 희생했는데, 당신은 양심이 있느냐"며 따졌고, "복권에 당첨되기 전엔 평생 함께할 생각이었다. 하지만 그는 한순간에 나를 배신했다. BJ에게 아이를 낳아달라고 말한 적도 있다"며 분노를 드러냈다.

남편은 이에 대해 별다른 해명을 하지 않고 "돈은 이미 다 썼다. 아내가 이혼 소송을 제기했으니 법원에서 판단하라"고 말했다.

한 변호사는 "결혼 기간 중 당첨된 복권은 부부 공동 재산으로 분류된다"며 "만약 남편이 BJ에게 건넨 팁이 가족의 평균 소비 수준을 훨씬 초과한다면, 아내는 법원에 공동 재산 분할을 거부할 수 있다"고 설명했다. 또한 "그 관계가 부도덕한 관계에 기반한 것이라면, 아내는 해당 금액의 반환을 요구할 수 있다"고 덧붙였다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

25세 걸그룹 A씨, 보이그룹 멤버와 '차 안 스킨십' 블랙박스 유출…협박범 집유 2년[SC이슈]

2.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년째인데 여유롭게 세계여행[SCin스타]

3.

혜리 욕받이 사진 삭제…W코리아, 유방암 기싸움 꼼수ing→권민아 저격[SC이슈]

4.

[공식] '깜짝 결혼 발표' 박진주, 11월의 신부 된다…"♥예비신랑은 비연예인" (전문)

5.

김나영 울린 마이큐 父 "주변 맴도는 모습 안쓰러워" 뭉클한 축사

연예 많이본뉴스
1.

25세 걸그룹 A씨, 보이그룹 멤버와 '차 안 스킨십' 블랙박스 유출…협박범 집유 2년[SC이슈]

2.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년째인데 여유롭게 세계여행[SCin스타]

3.

혜리 욕받이 사진 삭제…W코리아, 유방암 기싸움 꼼수ing→권민아 저격[SC이슈]

4.

[공식] '깜짝 결혼 발표' 박진주, 11월의 신부 된다…"♥예비신랑은 비연예인" (전문)

5.

김나영 울린 마이큐 父 "주변 맴도는 모습 안쓰러워" 뭉클한 축사

스포츠 많이본뉴스
1.

1선발이 "규정 몰랐다" 말이 되나 → 기본 룰도 공유가 안 됐다니.. '신경전' 구자욱의 이유 있는 항의

2.

설마... 두번 우승이룬 LG 주전 9명 올해가 마지막? KS후 김현수 박해민 FA 이적 가능성은[SC 포커스]

3.

'기적같은 우승' 이소희-백하나, 덴마크오픈 정상 쾌거…김헤정-공희용 상대 4연패 뒤 첫승, 올시즌 첫 금메달

4.

폰세-와이스 상대 11득점 '우연' 아니다…'1타 강사'의 파이널 특강, 타격이 쉬워진다

5.

'우승후보 잡은 1호 이변의 주인공은 GS칼텍스' 이영택 감독 "서브 공략이 잘됐다. 실바는 역시 잘한다"[장충 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.