"공포영화 왜 보여줬어?…딸 정신질환은 학교 탓" 소송

기사입력 2025-10-20 16:22


"공포영화 왜 보여줬어?…딸 정신질환은 학교 탓" 소송
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 자율학습 시간에 공포영화를 시청한 여학생이 충격을 받아 병원에 실려간 사건이 발생했다. 부모는 학교가 교육적 감독 의무를 다하지 못했다며 약 600만원의 손해배상을 요구하는 소송을 제기했다.

중국 매체 주파이뉴스와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 중국 남부 광시좡족자치구 난닝시 헝저우의 한 학교에서 자율학습 시간에 공포영화를 시청한 여학생이 정신적 충격을 받고 병원에 실려갔다.

이날 담당 교사가 임시 휴가 중이어서 학교 측은 학생들과 담임 교사의 동의 하에 공포영화를 상영했다. 영화의 제목과 내용은 공개되지 않았다.

이후 당일 저녁 여학생 A는 어머니와 온라인 대화를 나누던 중 횡설수설하며 정신 혼란 증세를 보였다.

놀란 부모는 즉시 병원으로 데려갔고, 의료진은 '급성 일과성 정신질환'으로 진단했다.

이는 심리적 스트레스에 의해 갑작스럽게 현실 인식 능력을 상실하는 정신질환이다.

부모는 공포영화 시청이 직접적인 원인이었다고 주장하며 학교가 교육적 감독 의무를 다하지 못했다고 지적, 3만 위안(약 600만원)의 손해배상을 요구하는 소송을 제기했다.

재판 과정에서 법원은 학생이 과거 정신질환 병력이나 가족력이 없음을 확인했다.


학교 측은 학생의 '특이 체질'이나 '잠재적 질환' 때문이라며 책임을 부인했고, 이미 심리 건강 교육 시스템을 갖추고 있다며 10% 책임만 인정했다.

법원은 학교가 상영에 동의한 점에서 관리 책임이 있다고 판단해 30%의 책임을 인정했고, 학교 보험을 통해 9182위안(약 180만원)의 배상을 명령했다. 네티즌들은 "앞으로 이 학교는 영화 상영을 꺼릴 것", "공포영화는 부적절했다. 학교가 책임을 져야 한다" 등 다양한 반응이 이어지고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

바다X브라이언, 28년 묵힌 썸의 진실 폭로..."날 가지고 놀았냐"

2.

'27세에 입대' 로이킴 "해병대서 거지같은 일 겪었다, 어린 병장이 반말로 노래 시켜"

3.

신기루, '방귀 논란' 보도에 당혹..."여자 연예인 기사가 허구한 날"

4.

박수홍♥김다예, 딸 위해 성대한 돌잔치 준비...마이크 번쩍 "이게 DNA다"('행복해다홍')

5.

'56세' 엄정화 “외모가 1순위, 연하는 당연히 좋아”…현실 언니의 솔직 토크

연예 많이본뉴스
1.

바다X브라이언, 28년 묵힌 썸의 진실 폭로..."날 가지고 놀았냐"

2.

'27세에 입대' 로이킴 "해병대서 거지같은 일 겪었다, 어린 병장이 반말로 노래 시켜"

3.

신기루, '방귀 논란' 보도에 당혹..."여자 연예인 기사가 허구한 날"

4.

박수홍♥김다예, 딸 위해 성대한 돌잔치 준비...마이크 번쩍 "이게 DNA다"('행복해다홍')

5.

'56세' 엄정화 “외모가 1순위, 연하는 당연히 좋아”…현실 언니의 솔직 토크

스포츠 많이본뉴스
1.

'두산 차기 감독 확정이라더니' 조성환은 왜 최종 선택 못받았나[SC분석]

2.

"손흥민 AC 밀란 단기 임대" 大반전! 토트넘 까무러친다…"SON의 경험과 리더십 필요"→제2의 베컴 된다

3.

'회장님이 보고계셔' 복덩이 홈런에 '찬물' 끼얹은 54억 베테랑의 산책질주…PO 흐름이 뒤바뀐 순간 [PO포커스]

4.

'부러워 미칠 지경' 韓 선수는 대주자 대기하는데, 日 투수 3인방은 PS 씹어먹는 중. 수준 차이 가늠조차 안된다

5.

세계 최고 전술 분석가 인정 "토트넘, EPL 최강 듀오 손흥민-해리 케인에 의존했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.