디지털 환경 노출 일상화에 건조함까지…광동제약, 다회용 인공눈물 '아이톡…

최근 스마트폰, PC 등 전자기기의 장시간 사용과 건조한 실내 환경 노출이 일상화되면서 눈의 피로와 건조함을 호소하는 이들이 늘고 있다. 약국에서 인공눈물을 구매하는 소비자들 사이에서 단순한 수분 보충을 넘어 눈 건강을 챙길 수 있는 추가적인 기능을 원하는 니즈가 높아지는 추세다.
아이톡쿨 점안액 3종은 주성분으로 '히프로멜로오스(Hypromellose)'를 함유한 것이 특징이다. 히프로멜로오스는 인공눈물의 점도를 높이고 눈물이 각막에 머무르는 시간을 늘려, 눈의 건조함을 완화하는 효과가 더 오래 지속되도록 돕는다. 또한 눈의 피로 회복을 돕는 포도당 함유로 눈에 필요한 영양 공급 기능을 강화했다. 이 외에도 보습 성분으로 알려진 히알루론산이 첨가제로 포함됐다.
아이톡쿨 점안액은 L-멘톨의 함량에 따라 3종으로 구성돼, 개인의 선호도와 안구 상태에 따라 제품을 선택할 수 있다. '순(Mild)' 제품은 부드러운 사용감을, '라이트(Light)'와 '쿨(Cool)' 제품은 단계별로 상쾌한 사용감을 제공한다.
광동제약 관계자는 "디지털 환경 노출이 일상화되면서 인공눈물도 개인의 필요와 취향에 맞게 세분화되고 있다"며, "눈의 피로와 건조함을 자주 느끼는 현대인에게 좋은 솔루션이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
