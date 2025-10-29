"사망원인 4위 뇌졸중, 조기증상 인지율은 59.2%에 그쳐"

기사입력 2025-10-29 09:45


"사망원인 4위 뇌졸중, 조기증상 인지율은 59.2%에 그쳐"
자료=질병관리청

뇌졸중은 우리나라 사망원인 4위(2024 사망원인통계)에 해당하는 뇌혈관질환 중 하나로 뇌에 혈액을 공급하는 혈관이 막히거나(뇌경색) 터지면서(뇌출혈) 뇌가 손상되고 그에 따른 신체장애가 나타나는 등 심하면 사망에 이를 수 있는 중증 질환이다. 하지만 성인 10명 중 6명만 뇌졸중 조기증상을 인지하고 있는 것으로 나타났다. 2024년 지역사회 건강조사 결과에 따르면 뇌졸중 조기증상 인지율은 59.2%에 그쳤다.

10월 29일 세계 뇌졸중의 날을 맞아, 질병관리청이 뇌졸중 조기증상 인지와 예방수칙 실천의 중요성을 강조했다.

2024 국가데이터처의 사망원인통계에 따르면, 인구 10만 명당 48.2명이 뇌혈관 질환으로 사망하고 있으며, 암, 심장질환, 폐렴에 이은 사망순위 4위에 해당한다.

질병관리청 심뇌혈관질환 발생통계 결과에 따르면, 2022년 뇌졸중 발생 건수는 110,574건으로 남자(61,988건)가 여자(48,586건) 보다 약 1.2배 높은 수치를 보였다. 뇌졸중 발생률은 인구 10만 명당 215.7건으로 남자 242.7건, 여자 188.9건이었으며, 연령대별로는 80세 이상에서 1,515.7건으로 가장 높고, 연령대가 높을수록 발생률도 높았다.

뇌졸중 발생 후 30일 이내 사망자 분율인 30일 치명률은 2022년 7.9%이며, 남자 6.9%, 여자 9.1%로 여자가 남자보다 2.0%p 높았으며, 65세 이상에서의 치명률은 11.5%로 나타났다. 또한, 발생 후 1년 이내 사망자 분율인 1년 치명률은 2022년 20.1%로 남자 18.5%, 여자 22.1%가 뇌졸중 발생 후 1년 이내 사망하며, 65세 이상에서는 뇌졸중 발생 후 1년 이내 32.1%가 사망한 것으로 나타났다.

뇌졸중의 증상은 갑자기 나타나는 것이 특징으로, 빠른 진단과 적절한 치료를 받지 못하면 생존을 한 경우에도 심각한 장애를 동반하는 등 신체적·경제적 부담이 가중될 수 있어 사전 예방 및 발생 시 조기 대처가 중요하다.

뇌졸중을 발생시킬 수 있는 위험요인에는 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 흡연 등이 있으며, 이들 위험 요인을 상시 관리하는 등 예방이 중요하며,

대표적인 뇌졸중 조기증상인 일상생활 시 한쪽 얼굴·팔·다리 마비, 갑작스런 언어 및 시야장애, 심한 두통 등의 증상이 보이는 경우, 지체없이 119에 도움을 요청하는 등 최대한 빨리 가까운 전문병원이나 응급실로 가서 치료를 받는 것이 중요하다.


뇌졸중 조기증상은 ▲갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다, ▲갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다, ▲갑자기 한쪽 눈이 보이지 않거나, 양쪽 눈 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다, ▲갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다, ▲갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 있다 등이다.

임승관 질병관리청장은 "뇌졸중은 갑작스럽게 발현되는 것이 특징인 만큼 국민들께서 조기증상을 알고 대처하는 것이 중요하다"고 전하며, "평소에도 '심뇌혈관질환 예방관리를 위한 9대 수칙'을 생활화하는 등 건강관리에 관심을 기울여달라"고 당부했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

