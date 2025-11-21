쇼핑몰 여자화장실 천장에서 소형카메라 '뚝'…"영상 판매하려고"

기사입력 2025-11-21 10:29


쇼핑몰 여자화장실 천장에서 소형카메라 '뚝'…"영상 판매하려고"
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 쇼핑몰 여자화장실 천장에서 몰래카메라가 떨어져 충격을 주고 있다.

도카이TV 등 일본 매체들에 따르면 지난 12일 아이치현 도요카와시 쇼핑몰 여자 화장실에 들어간 50대 여성 A는 깜짝 놀랐다.

볼일을 보고 있던 중 천장에서 은색 종이로 쌓인 소형 카메라가 뚝 떨어진 것.

몰래카메라를 직감한 그녀는 곧바로 경찰에 신고했다.

조사 결과, 카메라는 천장의 통풍구에 설치되어 있었는데 접착력이 약해져 떨어진 것으로 추정됐다.

분석을 통해 경찰은 도요카와시에 거주하는 회사원 B씨(50, 남)를 용의자가 특정해 체포했다.

그는 촬영 영상을 판매할 목적이었다며 혐의를 인정했다. 경찰은 그의 집에서 휴대용 배터리로 위장된 소형 카메라도 압수했으며, 다른 범죄와의 연관성을 수사 중이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

