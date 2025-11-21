[공식발표] '120억 안정 포기' 송성문, ML 포스팅 신청했다…22일…

[공식발표] '120억 안정 포기' 송성문, ML 포스팅 신청했다…22일부터 협상 시작
|9일 고척스카이돔에서 열린 LG와 키움의 경기, 6회말 무사 1,2루 키움 송성문이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.09/
[스포츠조선 김민경 기자] 송성문이 꿈의 무대에 도전한다.
KBO는 21일 '키움 구단의 요청에 따라 송성문을 메이저리그 30개 구단에 포스팅해 줄 것을 메이저리그 사무국에 요청했다'고 알렸다.
메이저리그 30개 구단은 메이저리그 사무국이 포스팅을 고지한 다음날인 22일 오전 8시(미국 동부시간 기준)부터 30일째 되는 날의 오후 5시까지 송성문과 계약 협상이 가능하고, 계약을 체결하게 될 경우 한·미 선수계약협정에 따른 이적료를 키움 히어로즈에 지급해야 한다.
현재에 안주하지 않은 선택이다. 송성문은 지난 8월 키움과 야수 역대 최고액 비FA 다년계약을 했다. 계약기간 6년에 연봉 120억원 전액을 보장하는 파격 조건이었다. 비FA 다년계약 야수 가운데 삼성 라이온즈 구자욱의 90억원(5년, 별도 옵션 30억원)을 넘어선 역대 최고액이었다.
송성문은 당장 보장된 120억원보다 큰 꿈을 품고 메이저리그 구단에 문을 두드린다. 메이저리그 구단과 계약하면 키움과 120억원 계약은 없어진다.
무모한 선택은 아니다. 송성문에게 관심 있는 메이저리그 구단이 있는 것으로 알려졌다. 계약이 성사되면 좋은 것이고, 혹여나 좋은 조건이 없어 포기하더라도 키움과 계약을 이어 가면 되기에 송성문으로선 도전을 포기할 이유가 없다.
|20일 부산 사직야구장에서 열린 키움과 롯데의 경기, 6회초 2사 3루 키움 송성문이 1타점 적시타를 치고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.20/
송성문이 메이저리그 진출에 성공할 경우 키움은 여섯 번째 빅리거를 배출하게 된다. 앞서 2015년 강정호(피츠버그 파이어리츠)를 시작으로 2016년 박병호(미네소타 트윈스), 2021년 김하성(샌디에이고 파드리스), 2024년 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 2025년 김혜성(LA 다저스)이 차례대로 메이저리그 무대를 밟았다.
|14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 송성문이 수비를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/
2015 신인드래프트 2차 5라운드 49순위로 히어로즈에 입단한 송성문은 2024시즌부터 팀의 핵심 내야수로 자리매김했다. 올 시즌에는 KBO리그 역대 최다 연속 도루 성공 신기록과 함께 개인 첫 번째 20홈런-20도루를 달성하기도 했다.
송성문은 국제무대에서도 빛났다. 지난해 세계야구소프트볼 연맹(WBSC) 프리미어12에서 첫 태극마크를 단 송성문은 주장까지 맡아 선수단을 이끌었다. 올해도 K-BASEBALL SERIES 일본과의 평가전에서 홈런을 때려내는 등 존재감을 드러냈다.
송성문은 KBO리그 통산 9시즌 동안 824경기에 출전해 2,889타수 818안타 80홈런 454타점 410득점 51도루 타율 0.283을 기록했다.
|30일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG의 경기. 경기 종료 후 올 시즌을 마친 키움 선수들이 팬들에게 인사를 했다. 팬들에게 인사하는 키움 주장 송성문. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.30/
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com
