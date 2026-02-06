'오상진♥' 김소영, 둘째 임신 중기인데 1kg도 안 쪘다.."입덧 극심해"
[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 오상진 아내 김소영이 둘째 임신 후에도 몸무게가 늘지 않아 고민이라고 털어놨다.
6일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 엘리트 방송인으로 유명한 오상진이 신입 편셰프로 출연했다.
이날 오상진은 4월 둘째 아들 출산을 앞둔 아내 김소영을 위해 프렌치토스트를 만들었다. 그는 "김소영이 입덧이 극심한 편이다. 아무것도 못 먹는 체질인데 이제야 조금 먹을 수 있다"며 "신기한 게 평소에는 외식하면 무조건 한식인데 임신 중에는 밥 냄새에 입덧을 많이 해서 입덧 때문에 양식을 즐기고 있다"고 설명했다.
김소영은 "첫째 때랑은 너무 다르다. 첫째 때는 내 체력이 받쳐주는 느낌이었는데 지금은 내가 많이 노쇠했다고 느낀다"며 "많이 못 먹으니까 살이 (임신 중기까지) 1kg도 안 쪘다. 선생님한테 체중 안 늘어도 괜찮냐고 하니까 괜찮아지면 그때부터 잘 먹으라고 하더라"고 털어놨다.
오상진은 김소영을 위해 프렌치토스트와 수프를 준비했다. 남편이 정성껏 차려준 요리를 맛본 김소영은 "원래도 잘해줬는데 요즘은 요리를 예쁘게 해준다"며 만족감을 드러냈다. 이에 오상진은 "예쁜 요리를 봐야 예쁜 아기가 나오니까 비주얼에도 신경 쓰고 있다"고 말했다.
한편 현재 4개의 브랜드를 운영 중인 CEO 김소영은 둘째 출산 후를 걱정했다. 그는 "아들 낳으면 바로 복직해야 한다. 보통 출산 후 육아 휴직을 하는데 나는 그게 없으니까 갓난아기 두고 나갈 생각에 걱정이다. 집에서 신생아 잘 부탁드린다"며 오상진에게 당부했다.
이를 들은 오상진은 "계속 그 얘기밖에 안 하냐. (아이를) 안 보겠다는 생각밖에 없냐"며 울컥했고, 김소영은 "남편밖에 믿을 사람이 없어서 그런 것"이라며 웃었다.
