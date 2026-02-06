야노시호, 딸 사랑이 도쿄 자취방 찾아 나섰다...190억대 집도 임장

기사입력 2026-02-06 20:34


[스포츠조선 조윤선 기자] 야노시호가 딸 사랑이의 자취방 임장에 나섰다.

6일 야노시호의 유튜브 채널에는 '사랑이 자취방 보러 갔다 200억 멘션까지 보고 온 도쿄 부동산 투어'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 야노시호는 도쿄 임장에 나선 이유에 대해 "사랑이가 조금 있으면 독립할 수도 있다. 독립심이 강한 아이니까 아마도 나갈 거라고 생각해서 장래에 대해서 조금 생각하고 있다"고 밝혔다. 이어 "미국이든 일본이든 어느 쪽이든 집을 나갈 거 같은데 일본의 집을 체크해 보고 싶다"고 덧붙였다.

야노시호는 사랑이도 독립하고 싶어 하느냐고 묻자 "당연하다. 나도 17~18세 때 일 때문에 독립했다. 사랑이도 지금 일하고 있기도 하고 아마 분명히 독립할 거라고 생각한다"고 답했다.


사랑이를 위해 지원을 많이 해줄 거냐는 질문에는 "아니다"라고 단호하게 답했다. 야노시호는 "사실은 사랑이가 비싼 집을 좋아한다. 그 정도는 무리지만 내가 17세 때 처음 도쿄에 왔을 때 살던 집이 1K(원룸)의 작은 집이었다. 그런 집부터 시작하는 것도 좋았다고 생각한다. 더 열심히 해야겠다고 생각하고, 꿈 이루면서 (집이) 점점 더 커지는 게 좋다고 생각한다"고 밝혔다.

이날 야노시호는 월세 약 78만 원 대의 원룸과 거실과 방이 한 개씩 있는 월세 약 150만 원 대의 집을 알아봤다. 또한 가족이 함께 지낼만한 약 70평대 집도 임장했다. 도쿄가 한눈에 내려다보이는 뷰와 고급스러운 인테리어가 돋보이는 집의 가격은 약 189억 원. 야노시호는 "이 집에 살고 싶다. 열심히 하겠다. 추상(추성훈) 같이 해"라고 말해 웃음을 자아냈다.

