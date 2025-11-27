마사회 사회공헌재단, 아동-청소년 복지시설에 '국민드림마차' 41대 전달

마사회 사회공헌재단, 아동-청소년 복지시설에 '국민드림마차' 41대 전달
◇사진제공=한국마사회

마사회 사회공헌재단이 지난 26일 렛츠런파크 서울에서 전국 아동-청소년 복지시설에 '국민드림마차' 차량 41대를 전달했다.

이번 지원은 지난 5월부터 진행된 공모와 현장실사 등의 절차를 거쳐 최종 선정된 농어촌 소재 41개 아동-청소년 복지시설을 대상으로 이루어졌다. 전달식에는 정기환 이사장을 비롯한 한국마사회 임원 및 사회공헌재단 이사 등이 참석해 '드림키'로 이름 붙여진 차량키를 각 시설에 전달하며 응원과 희망의 메시지를 건넸다. 각 시설은 이에 화답해 차량에 '꿈나무희망카', '희망로뎀카', '다아솜드림카' 등 시설의 정체성이 담긴 애칭을 붙이며 센터를 이용하는 어린이들의 안전하고 편리한 이동을 약속했다. 올해는 기존 디젤 승합차 대신 친환경 차량으로 변경하여 지원하였고 시설별 요구를 반영해 하이브리드 및 어린이 통학용 LPG 차량을 제공하며 만족도와 활용도를 높였다.

2004년 시작된 '국민드림마차' 사업은 올해로 어느덧 21년차를 맞이했다. 농어촌 지역을 중심으로 아동·장애인·노인복지시설 등에 지금까지 약 1200대에 달하는 차량을 지원해 온 해당사업은 국내의 대표적인 복지차량 지원 사업으로 자리매김하고 있다.


