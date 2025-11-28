부천세종병원, 국내 최초 심혈관질환 전용 '온라인 환자의뢰 플랫폼' 오픈

[스포츠조선 장종호 기자] 부천세종병원(병원장 이명묵)이 국내 최초로 심혈관질환 전용 온라인 환자의뢰 플랫폼을 오픈했다.
이번 플랫폼은 국내 유일 심장전문병원 부천세종병원을 주축으로 하는 심혈관질환 전국 치료 네트워크 '세종심혈관네트워크(SJ-CCN)'에서 활용된다.
기존 오프라인 중심에서 온라인으로 전환되며 네트워크 참여 기관 간 진료 협력이 한층 신속하고 체계적으로 이뤄질 전망이다.
네트워크 참여 의료기관은 플랫폼 로그인 만으로 365일 24시간 환자의뢰가 즉시 가능하다. 의뢰된 환자의 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있는 '환자 모니터링 기능'도 제공한다.
부천세종병원 손봉연 진료협력센터장(심장혈관흉부외과)은 "단순 의뢰 접수뿐 아니라 현재 진료 단계, 대기 여부, 회송 여부 등 전체 흐름을 한눈에 볼 수 있도록 설계됐다"며 "기존에는 전화 확인이 필요했던 절차가 크게 간소화됐다"고 평가했다.
플랫폼은 또 실시간 채팅과 환자 현황을 한눈에 살펴볼 수 있는 기능도 갖췄다. 이른바 '온라인 소통의 장'이다.
네트워크 참여 희망 의료기관을 위한 공간도 마련했다. 전반적인 네트워크 기능 및 운영 개념을 확인할 수 있는 것은 물론, 온라인으로 네트워크 참여(협약) 신청 절차도 밟을 수 있게 했다.
현재 세종심혈관네트워크에는 전국 2·3차 의료기관은 물론, 국군의무사령부, 국내 유일 에어엠뷸런스 보유 기관인 플라잉닥터스 등 50여 곳이 참여하고 있다.
전원을 의뢰하는 병원 의료진은 실시간으로 부천세종병원 심장 분야 진료과장과 1:1로 직접 연결된다.
365일 항상 심장 수술 집도의가 핫라인에 직접 대응하는 것은 국내에서 부천세종병원이 유일하다.
부천세종병원 손봉연 진료협력센터장(심장혈관흉부외과)은 "기존 전화와 팩스 중심으로 이뤄지던 환자의뢰 과정을 온라인화함으로써 심혈관질환 응급환자의 전원 절차를 보다 신속하고 명확하게 할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 네트워크 의료기관 간 긴밀한 협력을 통해 심혈관질환 환자의 치료 접근성을 높이는 등 신뢰받는 의료협력 모델을 갖춰나가겠다"고 말했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com