부천세종병원, 국내 최초 심혈관질환 전용 '온라인 환자의뢰 플랫폼' 오픈

기사입력 2025-11-28 11:52


[스포츠조선 장종호 기자] 부천세종병원(병원장 이명묵)이 국내 최초로 심혈관질환 전용 온라인 환자의뢰 플랫폼을 오픈했다.

이번 플랫폼은 국내 유일 심장전문병원 부천세종병원을 주축으로 하는 심혈관질환 전국 치료 네트워크 '세종심혈관네트워크(SJ-CCN)'에서 활용된다.

기존 오프라인 중심에서 온라인으로 전환되며 네트워크 참여 기관 간 진료 협력이 한층 신속하고 체계적으로 이뤄질 전망이다.

네트워크 참여 의료기관은 플랫폼 로그인 만으로 365일 24시간 환자의뢰가 즉시 가능하다. 의뢰된 환자의 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있는 '환자 모니터링 기능'도 제공한다.

부천세종병원 손봉연 진료협력센터장(심장혈관흉부외과)은 "단순 의뢰 접수뿐 아니라 현재 진료 단계, 대기 여부, 회송 여부 등 전체 흐름을 한눈에 볼 수 있도록 설계됐다"며 "기존에는 전화 확인이 필요했던 절차가 크게 간소화됐다"고 평가했다.

플랫폼은 또 실시간 채팅과 환자 현황을 한눈에 살펴볼 수 있는 기능도 갖췄다. 이른바 '온라인 소통의 장'이다.

네트워크 참여 희망 의료기관을 위한 공간도 마련했다. 전반적인 네트워크 기능 및 운영 개념을 확인할 수 있는 것은 물론, 온라인으로 네트워크 참여(협약) 신청 절차도 밟을 수 있게 했다.

현재 세종심혈관네트워크에는 전국 2·3차 의료기관은 물론, 국군의무사령부, 국내 유일 에어엠뷸런스 보유 기관인 플라잉닥터스 등 50여 곳이 참여하고 있다.


전원을 의뢰하는 병원 의료진은 실시간으로 부천세종병원 심장 분야 진료과장과 1:1로 직접 연결된다.

365일 항상 심장 수술 집도의가 핫라인에 직접 대응하는 것은 국내에서 부천세종병원이 유일하다.

부천세종병원 손봉연 진료협력센터장(심장혈관흉부외과)은 "기존 전화와 팩스 중심으로 이뤄지던 환자의뢰 과정을 온라인화함으로써 심혈관질환 응급환자의 전원 절차를 보다 신속하고 명확하게 할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 네트워크 의료기관 간 긴밀한 협력을 통해 심혈관질환 환자의 치료 접근성을 높이는 등 신뢰받는 의료협력 모델을 갖춰나가겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


부천세종병원, 국내 최초 심혈관질환 전용 '온라인 환자의뢰 플랫폼' 오픈

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박서진, 父연명 치료 거부 선언에 폭풍 오열 "어떻게든 살 생각 해야지!" ('살림남')

2.

박정민, '청룡' 휩쓴 이유 있었다 "15kg 감량, 매일 10km 뛰어"(편스토랑)

3.

“父, 스스로 생 마감” 33세 유명 男배우, 비통 고백

4.

이서진 "신세계 정유경 회장과 어릴 때부터 절친, 딸 애니 태어난 것도 봤다"(비서진)

5.

김원희, 눈물로 전한 '딩크' 속사정 "♥남편과 결혼 전, 낳지말고 입양하자 합의"(퍼즐트립)

연예 많이본뉴스
1.

박서진, 父연명 치료 거부 선언에 폭풍 오열 "어떻게든 살 생각 해야지!" ('살림남')

2.

박정민, '청룡' 휩쓴 이유 있었다 "15kg 감량, 매일 10km 뛰어"(편스토랑)

3.

“父, 스스로 생 마감” 33세 유명 男배우, 비통 고백

4.

이서진 "신세계 정유경 회장과 어릴 때부터 절친, 딸 애니 태어난 것도 봤다"(비서진)

5.

김원희, 눈물로 전한 '딩크' 속사정 "♥남편과 결혼 전, 낳지말고 입양하자 합의"(퍼즐트립)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민처럼 떠났어야" 'BBC' 공식 확인! 슬롯 경질 'NO'→문제는 떨어진 살라의 폼…72년 만의 굴욕, '이집트 왕' 직격탄

2.

'충격! 김민재 20경기 연속 풀타임, 이강인은 지구 2.5바퀴 돌았다' FIFPRO 보고서, 한국 간판선수들 '혹사의 아이콘' 선정. 선수협 우려 표명

3.

통산 타율 0.235 선수는, 왜 5년 만에 3번의 이적을 했을까...언젠가 터질 것 같은 '로또'의 기운이

4.

양키스 구단주가 이런 말을? "LAD 돈 많이 써 우승한 거 아니야", 감독 아닌 선수들 탓...벨린저 재계약 희박

5.

"홍명보가 웃는다" 오현규→설영우→양현준 '대폭발', 골→도움→골…황인범 '코리안 더비' 무산, 조규성 결장

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.