현대차, 2026 카운트다운 캠페인 'Hyundai Wish Tale' 시동

기사입력 2025-12-01 17:26


현대차, 2026 카운트다운 캠페인 'Hyundai Wish Tale' …

현대자동차가 2026년 카운트다운 캠페인 'Hyundai Wish Tale'을 시작한다고 1일 밝혔다. 현대차 카운트다운 캠페인은 새해를 앞두고 희망과 감동을 고객과 함께하기 위해 현대차가 주최하는 대표적인 연말 행사로 2011년 부터 시작됐다.

올해는 캠페인 15회째를 맞아 '소망이 우리를 나아가게 한다'라는 주제로 악뮤(AKMU) 이찬혁과 함께 동화 같은 콘셉트를 선보인다.

현대차는 카운트다운 캠페인의 첫 시작으로, 캠페인 무비 '더 스노우위시맨(The Snowish Man)'의 티저 영상을 공개했다.

캠페인 무비는 첫눈에 담긴 소망으로 탄생한 '스노우위시맨(Snowish Man)'과 현대차의 미래 모빌리티 로봇 '스팟(Spot)'이 사람들의 새해 소망을 이뤄주는 내용을 담은 10분 분량의 내용으로, 12월 10일 현대차 공식 유튜브에서 본편이 공개되고 롯데시네마에서 스페셜 상영이벤트가 열릴 예정이다.

현대차는 이찬혁이 편곡·개사하고 직접 부른 캐럴송 'We Wish'도 현대차 공식 SNS에 공개했다. 누구나 쉽게 참여할 수 있는 모바일 연하장 '위시카드(Wish Card)' 이벤트를 통해 고객들이 현대차 공식 SNS 계정에서 가족과 지인에게 감사의 마음을 전할 수 있다.

현대차는 12월 31일 자정 캠페인의 하이라이트인 'Wish 카운트다운 필름'을 공개한다.

현대차 공식 유튜브 채널 및 JTBC, tvN 등 방송사를 통해 선보일 예정인 Wish 카운트다운 필름은 1500대의 드론이 밤하늘을 수놓는 '드론 아트워크'를 통해 휴머노이드 로봇 아틀라스(Atlas)의 역동적인 퍼포먼스를 구현해 현대차의 미래 기술 비전을 상징적으로 전달할 예정이다.

현대차 관계자는 "Hyundai Wish Tale 캠페인을 통해 기술이 인간의 삶을 위한다는 현대차의 '인류를 위한 진보 (Progress for Humanity)' 비전을 고객들이 직접 경험하고 모든 분들의 소망이 이뤄지는 새해가 되기를 기원한다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

