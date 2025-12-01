한림대강남성심병원 이석현 교수, 대한핵의학학회 선도혁신상 수상

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진) 영상의학과 이석현 교수가 암 진행 평가 PET-CT 영상만으로 심혈관 질환 위험을 예측하는 연구 성과를 인정받아 최근 대한핵의학학회 추계학술대회에서 선도혁신상(First Mover)을 수상했다.
이번 상은 핵의학 분야에서 새로운 기술 적용과 연구 성과를 바탕으로 임상·학문 발전에 기여한 연구자에게 수여하는 상이다.
이 교수는 PET-CT 영상에서 관상동맥 석회화를 시각적으로 분석해 심혈관 예후를 예측하는 연구를 진행했다. 관상동맥에 쌓인 석회화 정도를 경도·중등도·중증으로 구분하는 것으로 심혈관질환 위험도를 파악할 수 있다는 점을 입증했다.
일반적으로 PET-CT는 암의 전이 여부나 병기 등 치료계획 수립에 사용된다. 그러나 고령 암 환자 중 상당수는 심혈관 검진을 별도로 받지 않아 심혈관 위험 요인을 놓치는 경우가 많았다.
이 교수의 연구는 암 치료 계획 수립 과정에서 촬영한 영상으로 심혈관 위험까지 확인할 수 있어, 암 환자의 전체 건강 상태를 통합 관리할 수 있는 길을 열었다는 평가를 받는다.
이석현 교수는 "기존 PET-CT 영상만으로 추가 장비나 비용 없이 심혈관 위험도를 확인할 수 있어 임상 적용성이 높다"며 "고령·기저질환을 가진 암 환자들이 치료 과정에서 심혈관계 합병증을 예방할 수 있도록 조기 위험 평가체계를 더욱 정교화하겠다"고 말했다.
이석현 교수는 AI 기반 골스캔 영상 분석 연구로 젊은연구자상을 수상한 바 있으며, 대한핵의학학회지 편집위원 간행이사보로 활동하고 있다. 올해 8월에는 한국과학학술지편집인협의회가 주관한 '한국원고편집인자격증'을 핵의학과 전문의 최초로 취득해 연구·학술 분야 전문성을 인정받았다. 최근에는 GE헬스케어 주최 심포지엄에서 AI 기반 영상 재구성 기술과 디지털 PET-CT 임상 경험을 주제로 초청 강연을 진행했다.