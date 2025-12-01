부산힘찬병원 김태균 병원장, '마코 서밋'서 로봇 인공관절 수술 노하우 공유

기사입력 2025-12-01 17:50


[스포츠조선 장종호 기자] 지난 29일 서울 강남에서 글로벌 의료기기 회사 '스트라이커(Stryker)' 주관 로봇 인공관절 수술 분야 '2025 마코 서밋(Mako Summit)' 학술 행사가 진행됐다.

'Mako Summit'은 매년 정형외과 전문의와 연구진이 대거 참여해 로봇 인공관절 수술의 임상 데이터를 공유하는 대표적인 국제 행사로, 술기 표준화와 경험 공유를 목표로 운영된다.

이날 행사에는 부산힘찬병원 김태균 병원장을 포함한 국내 유수의 의료기관에서 활동중인 정형외과 전문의 및 연구진이 대거 참여해 로봇 관절 수술의 임상 데이터를 공유했다.

김 병원장은 이날 연단에 올라, 2020년 Mako 로봇 도입 이후 누적 3800례의 로봇 인공관절 수술 경험과 축적된 임상 노하우를 공유했다.

김 병원장은 강연에서 환자 맞춤형 로봇 인공관절 수술 전략, 정확도 기반의 수술 계획, 퇴행성 관절염 환자에서의 로봇 활용 임상 사례 등을 중심으로 발표했다. 수술 전 CT 기반 3D 분석과 로봇 팔 보조를 통해 오차를 줄이는 Mako 시스템의 특성을 실제 증례와 함께 설명했다.

특히 로봇 인공관절 수술이 필요한 환자군으로는 퇴행성 관절염, 외상 후 관절염, 무릎 변형, 약물·주사·물리치료 등 보존적 치료로 호전되지 않는 만성 통증 환자를 꼽았다.

로봇수술의 핵심적인 강점은 정확도를 높이고 불필요한 출혈을 줄일 수 있다는 점이다. 수술 전 단계에서부터 정밀한 계획이 이뤄지기 때문에 절삭 범위가 명확하게 계산되고, 그에 맞춰 뼈의 형태에 가장 적합한 위치에 인공관절을 삽입할 수 있다.

특히 로봇수술 과정에서는 사전에 설정된 절삭 범위를 벗어나지 않도록 '햅틱' 기술이 작동해, 의도치 않은 움직임이나 실수를 즉각적으로 제한한다. 이러한 안전장치 덕분에 정상 조직의 손상이 최소화되고, 출혈량 역시 크게 줄어든다.


결과적으로 수술 중 오차가 줄어들 뿐만 아니라, 출혈과 연관된 합병증이나 부작용 가능성까지 낮아져 보다 안정적인 수술 결과를 기대할 수 있다.

건강한 조직을 최대한 보존하고, 손상된 부위만 교체할 수 있는 부분치환술, 퇴행성 관절염 말기 환자에게는 전치환술을 적용하며, 로봇 시스템이 정확한 절삭과 정렬을 도와 회복 속도와 수술 만족도를 높일 수 있다.

부산힘찬병원은 로봇 인공관절 분야에서 꾸준히 연구 성과와 임상 데이터를 축적하며 국내 로봇 치료 분야의 경쟁력을 강화해 왔다.

김 병원장은 "정형외과 수술은 더욱 정밀하게, '환자 맞춤형 패러다임'으로 변화하고있다"며 "2020년 Mako로봇수술기를 도입해 지역 내 로봇 인공관절 수술을 선도하고 있는 만큼, 앞으로도 연구와 임상 적용을 지속하며 환자에게 보다 발전된 의료 기술을 제공하도록 힘쓰겠다"고 말했다.

한편, 김 병원장은 위 행사를 포함해 로봇수술 전문가 양성 강연(Mako Total Knee Certification Course), 무릎 로봇수술 분야 최고 전문가 심포지엄(Knee Champions Meeting) 등 올해에만 세 차례 글로벌 학술 행사에 연자로 초청된 바 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


부산힘찬병원 김태균 병원장, '마코 서밋'서 로봇 인공관절 수술 노하우 …
'2025 마코 서밋(Mako Summit)' 학술 행사 무대에 오른 부산힘찬병원 김태균 병원장.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김숙·임형준, '심정지 직전' 김수용 살렸다… 20분 CPR로 '골든타임 사수'

2.

신부보다 화려한 드레스?..민경아, 민폐하객 논란에 "박진주가 직접 골라, 오해 금지"

3.

'연예인 싸움 랭킹 1위' 줄리엔강, 명현만과 1:1 붙었다 "싸우면 누가 이길까"

4.

1년 전 혁명가 어디로? 뉴진스, 결국 NJZ 버렸다…현실은 삭제 엔딩[SC이슈]

5.

수지x김선호, 베트남 함께 달렸다..마스크 없이 호수 러닝, 훈훈한 투샷

연예 많이본뉴스
1.

김숙·임형준, '심정지 직전' 김수용 살렸다… 20분 CPR로 '골든타임 사수'

2.

신부보다 화려한 드레스?..민경아, 민폐하객 논란에 "박진주가 직접 골라, 오해 금지"

3.

'연예인 싸움 랭킹 1위' 줄리엔강, 명현만과 1:1 붙었다 "싸우면 누가 이길까"

4.

1년 전 혁명가 어디로? 뉴진스, 결국 NJZ 버렸다…현실은 삭제 엔딩[SC이슈]

5.

수지x김선호, 베트남 함께 달렸다..마스크 없이 호수 러닝, 훈훈한 투샷

스포츠 많이본뉴스
1.

'박찬호→최형우 이탈 후폭풍' 양현종, KIA 언급 아꼈다…선수들에게 "사고만 치지 마" 당부

2.

K리그 시상식에 등장한 신태용 감독, '폭행 의혹' 전면 부인..."정승현에 미안, 다른 폭행 있었으면 감독 안할 것"

3.

대충격! 김혜성 트레이드칩 전락하나 → 다저스 토사구팽 시나리오.. 日반응도 씁쓸

4.

이강인 웃음꽃 활짝! 라커룸에 울려퍼진 한국말…PSG 2위 추락→LEE 나가자마자 '日선수 결승골'

5.

이걸 웃어야 하나.. 김혜성-송성문 다저스 '벤치 듀오'설 떴다! → 日 오타니 야마모토는 원투펀치인데

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.