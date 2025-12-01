성별 차이 반영한 심혈관질환 진료 표준 모색 '2025 K-STAR 심포…

[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 안암병원 로제타홀 여성심장센터와 국립보건연구원이 공동 주최한 '2025 K-STAR 심포지엄'이 지난 28일 고려대학교 안암병원 메디힐홀에서 성황리에 개최됐다.
이번 심포지엄은 심혈관질환에서 남성과 여성의 차이를 병태생리 기전부터 임상적 접근, 치료 전략까지 폭넓게 조망하고, 성별 및 성차 기반 진단과 치료 표준(K-STAR: Korean Standards for Sex- and Gender-based Diagnosis and Treatment of Cardiovascular Disease)을 모색하기 위해 마련됐다.
프로그램은 총 세 개 세션으로 구성됐다. 첫 번째 세션에서는 서울중앙메디컬센터 심완주 센터장과, 가천의대 신미승 교수가 좌장을 맡았으며, 전통적·비전통적 심혈관질환 위험인자(연세의대 배성아 교수), 비폐색성 관상동맥 심근허혈(서울의대 황도연 교수), 박출률 중심 분류를 넘어 본 심부전 개념(고려의대 김소리 교수) 등 여성심장질환의 최신 이슈를 국내 전문가들이 발표했다. 이어 인하의대 장지훈 교수, 이화의대 조인정 교수, 순천향의대 김희동 교수, 고려의대 김미나 교수, 성균관의대 양정훈 교수, 동국의대 정재훈 교수가 토론했다.
두 번째 세션에서는 고려대학교 안암병원 로제타홀 여성심장센터장 박성미 교수와 연세의대 홍그루 교수가 좌장을 맡았다. 미국 캘리포니아대학교 샌디에고캠퍼스(UCSD)의 Pam R. Taub 교수가 이상지질혈증 관리에서 나타나는 성별 차이를, 일본의과대학의 Yayoi Tsukada 교수가 일본심장학회의 성·젠더 기반 심혈관질환 진료지침을 주제로 특강을 진행하며 국제적 동향을 소개했다. 부산의대 이수용 교수, 중앙의대 이상엽 교수, 가톨릭의대 정미향 교수, 서울의대 서정원 교수, 고려의대 주형준 교수, 고려의대 나진오 교수가 토론자로 참여했다.
세 번째 세션에서는 국립보건연구원 박현영 전 원장이 좌장을 맡았다. 국립보건연구원의 성차 기반 임상연구 촉진 전략(국립보건연구원 임현정 과장), 성별에 따른 심혈관질환 인식과 미충족 의료 수요(을지의대 박상민 교수), 협심증에서 한국어 흉통표현의 남녀 차이(고려대 국어국문학과 신지영 교수), 빅데이터로 확인한 심혈관계 질환의 성차(연세의대 유승찬 교수) 등 국내 연구 현황이 공유됐으며, 이화여대 박혜숙 교수, 한국보건사회연구원 박은자 연구위원, 전남의대 윤현주 교수, 고려의대 조동혁 교수, 고려대 보건대학원 최지애 교수, 충북의대 이주희 교수가 토론했다.
이날 심포지엄에서는 로제타홀 여성심장센터와 국립보건연구원이 공동 수행한 '2025년 전국 성인 대상 심혈관질환 성별 차이 인지도 조사' 결과도 발표됐다. 전체 응답자의 약 20%만이 '여성의 주요 사망 원인에 심혈관질환이 포함된다'는 사실을 알고 있었으며, 남성과 여성의 심혈관질환 증상이 다를 수 있다는 점을 인지한 비율은 10.3%에 그쳤다. 심혈관계 질환 치료 약물 및 시술에서 성별에 따라 효과와 부작용이 달라질 수 있다는 사실을 알고 있다고 응답한 비율은 8%에 불과했으며, 최근 1년간 심혈관질환 관련 교육이나 정보를 전혀 접한 적이 없다고 답한 비율도 68.8%로 나타났다. 이에 따라 성차를 고려한 대국민 교육과 정책적 지원의 필요성이 다시 한번 확인됐다.
고려대학교 안암병원 로제타홀 여성심장센터장 박성미 교수는 "심혈관질환은 생애 전반에 걸쳐 남성과 여성에서 서로 다른 양상을 보이는 만큼, 이번 K-STAR 심포지엄을 계기로 성차를 고려한 연구·예방·치료 전략을 통합해 남녀 모두의 건강한 심혈관 미래에 기여할 수 있기를 바란다"고 말했다.
한편, 고려대학교 안암병원 로제타홀 여성심장센터는 국내 최초이자 유일한 공식 여성심장센터로, 예방·진단·치료·연구를 통합하는 성별 맞춤 심혈관 진료 모델을 지향해왔다. 센터는 이번 K-STAR 심포지엄과 인지도 조사 결과를 바탕으로 국립보건연구원 및 해외 연구자들과의 협력을 확대하고, 성차를 반영한 심혈관질환 교육 프로그램과 진료지침 마련을 위한 후속 연구를 지속해 나갈 계획이다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com