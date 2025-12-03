일산백병원, 원터치 알림톡 서비스 '백똑똑' 도입…예약부터 퇴원까지 편의성 증대

기사입력 2025-12-03 12:07


[스포츠조선 장종호 기자] 인제대학교 일산백병원(원장 최원주)은 12월 2일부터 환자 이용 편의를 극대화한 원터치 알림톡 기반 모바일 서비스 '백똑똑'을 공식 오픈하고 운영에 들어갔다.

'백똑똑'은 별도의 앱 설치나 복잡한 회원가입 없이 사용이 가능하다. 병원에서 발송하는 카카오 알림톡 메시지만으로 주요 병원 서비스를 바로 이용할 수 있는 환자 맞춤형 원스톱 플랫폼이다.

이번에 적용된 '백똑똑(원터치 알림톡)' 서비스에는 환자들이 가장 많이 이용하는 기능들이 통합해 사용 편의성이 크게 향상됐다. 주요 기능은 ▲진료 예약·취소 ▲검사결과 조회 ▲당일 진료 일정 안내 ▲진료도착접수 ▲수술 진행현황 ▲병원생활 안내 ▲퇴원 진행현황 ▲주차 등록 ▲결제 내역 조회 ▲하이패스 결제 등록 ▲보험금 청구 등이다. 환자는 알림톡 링크를 통해 이 모든 기능을 바로 확인하고 이용할 수 있다.

기존의 병원 홈페이지나 모바일 앱에서 진행했던 복잡한 회원가입 절차 없이도 병원에서 발송한 알림톡 메시지를 통해 접근히 가능하다. 기존 모바일 앱 설치 과정의 번거로움과 고령층 환자의 본인 인증 어려움 등 접근성 문제를 해소할 수 있게 됐다.

최원주 원장은 "환자 편의성 강화와 디지털 기반 진료 환경 구축을 위해 원터치 알림톡 서비스를 도입했다"며 "앞으로도 병원을 찾는 분들이 더욱 쉽고 편리하게 의료서비스를 이용할 수 있도록 지속적으로 시스템을 고도화해 나가겠다"고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




일산백병원, 원터치 알림톡 서비스 '백똑똑' 도입…예약부터 퇴원까지 편의…
백똑똑은 별도의 앱 설치나 복잡한 회원가입 없이 알림톡 링크만 클릭하면 진료예약부터 검사결과 조회, 수술 현황, 퇴원절차 등을 바로 확인할 수 있는 환자 맞춤형 플랫폼이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김승수, ♥전문의와 주말 부부됐다..“가족으로 다시 태어나” ‘사랑을 처방해 드립니다’

2.

'이혼' 서유정, '아내의 맛' 쇼윈도 부부 행세 고백 "행복한 척했다가 나만 욕먹어" ('주정')

3.

홍윤화 오뎅바 대박 터졌다...김구라도 줄 서다 "웨이팅 때문에 포기했다"

4.

'현빈♥' 손예진, 숨겨온 '엄청난 등근육' 공개...팬들 충격 반전 몸매

5.

안영미, 생방송서 ‘전신 쫄쫄이’로 등장..스튜디오 초토화

연예 많이본뉴스
1.

김승수, ♥전문의와 주말 부부됐다..“가족으로 다시 태어나” ‘사랑을 처방해 드립니다’

2.

'이혼' 서유정, '아내의 맛' 쇼윈도 부부 행세 고백 "행복한 척했다가 나만 욕먹어" ('주정')

3.

홍윤화 오뎅바 대박 터졌다...김구라도 줄 서다 "웨이팅 때문에 포기했다"

4.

'현빈♥' 손예진, 숨겨온 '엄청난 등근육' 공개...팬들 충격 반전 몸매

5.

안영미, 생방송서 ‘전신 쫄쫄이’로 등장..스튜디오 초토화

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가…'훈련 중 척추부상' 유망주, 안타까운 사망

2.

'KBO 사상 최초' 586억 원투펀치 동시 역수출, 한화 이 정도였나

3.

"훈련 중 바닷가에서 태닝하다 혼났었는데" 폰세 ML 귀환에 일본도 놀랐다

4.

'계약하러 미국 갔구나!' 굿바이 한화…폰세, 토론토와 3년 3000만달러 합의

5.

"류현진 아직도 엄청 큰 커피 2잔 들고 와?" 폰세 440억 잭팟, 왜 토론토 담당 기자가 신났을까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.