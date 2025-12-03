일산백병원, 원터치 알림톡 서비스 '백똑똑' 도입…예약부터 퇴원까지 편의…

[스포츠조선 장종호 기자] 인제대학교 일산백병원(원장 최원주)은 12월 2일부터 환자 이용 편의를 극대화한 원터치 알림톡 기반 모바일 서비스 '백똑똑'을 공식 오픈하고 운영에 들어갔다.
'백똑똑'은 별도의 앱 설치나 복잡한 회원가입 없이 사용이 가능하다. 병원에서 발송하는 카카오 알림톡 메시지만으로 주요 병원 서비스를 바로 이용할 수 있는 환자 맞춤형 원스톱 플랫폼이다.
이번에 적용된 '백똑똑(원터치 알림톡)' 서비스에는 환자들이 가장 많이 이용하는 기능들이 통합해 사용 편의성이 크게 향상됐다. 주요 기능은 ▲진료 예약·취소 ▲검사결과 조회 ▲당일 진료 일정 안내 ▲진료도착접수 ▲수술 진행현황 ▲병원생활 안내 ▲퇴원 진행현황 ▲주차 등록 ▲결제 내역 조회 ▲하이패스 결제 등록 ▲보험금 청구 등이다. 환자는 알림톡 링크를 통해 이 모든 기능을 바로 확인하고 이용할 수 있다.
기존의 병원 홈페이지나 모바일 앱에서 진행했던 복잡한 회원가입 절차 없이도 병원에서 발송한 알림톡 메시지를 통해 접근히 가능하다. 기존 모바일 앱 설치 과정의 번거로움과 고령층 환자의 본인 인증 어려움 등 접근성 문제를 해소할 수 있게 됐다.
최원주 원장은 "환자 편의성 강화와 디지털 기반 진료 환경 구축을 위해 원터치 알림톡 서비스를 도입했다"며 "앞으로도 병원을 찾는 분들이 더욱 쉽고 편리하게 의료서비스를 이용할 수 있도록 지속적으로 시스템을 고도화해 나가겠다"고 밝혔다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com
