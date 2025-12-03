신경근병증, '확장형 요추 추간공 내시경 감압술'로 통증 개선·안전성 입…

신경근병증, '확장형 요추 추간공 내시경 감압술'로 통증 개선·안전성 입증

기사입력 2025-12-03 17:41


[스포츠조선 장종호 기자] 요추 신경근병증은 신경이 지나가는 통로가 좁아지면서 다리 저림과 허리 통증이 발생하는 질환이다. 치료는 내시경 감압술로 신경을 압박하는 부위를 넓혀 신경을 풀어주는 방식이 일반적이지만, 충분한 감압이 어려워 통증이 남거나 재발하는 한계가 있었다.

이런 가운데 강동경희대학교병원 신경외과 안용 교수 연구팀이 이러한 문제를 보완해 더 넓은 범위를 안전하게 감압할 수 있는 새로운 수술법
'확장형 요추 추간공 내시경 감압술(Extended TELF)'을 개발하고 그 우수성을 입증했다. 해당 연구 결과는 SCIE 국제학술지 Journal of Clinical Medicine 최신호에 게재됐다.

신경근병증은 허리에서 다리로 이어지는 신경이 지나는 통로가 좁아지면서 신경이 압박돼 통증과 저림이 생기는 질환이다. 주로 허리 디스크나 퇴행성 변화로 인해 뼈·인대가 두꺼워지면서 발생한다. 허리부터 다리까지 전기가 오는 듯한 통증이 나타난다. 심해지면 걷기가 힘들어지고 다리에 힘이 빠져 일상생활이 크게 제한될 수 있다. 초기에는 약물이나 주사치료 등 보존적 치료를 시행하지만, 호전이 없을 경우 신경을 직접 압박하는 부위를 풀어주는 감압술이 필요하다.

신경근병증에서 가장 널리 시행되는 기존 내시경 감압술은 피부 절개가 작고 회복이 빠르다는 장점이 있다. 그러나 신경공을 충분히 넓히기 어렵다는 구조적 한계로 인해 통증이 남거나 시간이 지나 신경공이 다시 좁아지는 문제가 있었다. 특히 신경공의 상·하·뒤쪽에서 발생하는 '경계부 압박'은 기존 내시경 기술만으로 접근이 어려워 재발의 주요 원인으로 지적돼 왔다.

이런 한계를 해결하기 위해 안용 교수 연구팀은 신경공의 넓은 범위를 보다 안전하게 감압할 수 있도록 설계한 새로운 수술법
'확장형 요추 추간공 내시경 감압술 (Extended TELF)'을 개발했다.

안용 교수 연구팀은
'확장형 요추 추간공 내시경 감압술'의 효과와 안전성을 검증하기 위해 요추 신경근병증 환자 131명을 대상으로 연구를 진행했다. 기존 내시경 감압술(67명)과 확장형 감압술(64명)을 동일한 적응증 아래 후향적으로 비교했으며, 수술 후에는 영상 평가와 함께 통증(VAS), 기능장애(ODI), 만족도(Macnab) 지표를 최대 2년간 추적해 감압 효과와 안전성을 분석했다.

연구 결과,
'확장형 요추 추간공 내시경 감압술'은 기존 내시경 수술보다 초기 통증 감소가 더 빠르고, 수술 후 2년이 지난 시점에서도 통증 지표(VAS)가 유의하게 낮게 나타났다. 환자 만족도를 평가하는 Macnab 기준에서도 '우수·양호' 비율이 92.2%로 기존 수술군(85.1%)보다 높았다. 특히 감압 범위를 넓혔음에도 신경 손상이나 출혈 등 합병증 발생률은 기존 수술과 큰 차이가 없어, 확장형 감압술의 높은 안전성도 확인됐다.

'확장형 요추 추간공 내시경 감압술'은 신경공의 상·하·뒤쪽 경계부까지 감압 범위를 확장해 기존 내시경으로는 접근이 어려웠던 압박 부위까지 정밀하게 해소할 수 있다는 점이 가장 큰 강점이다. 이를 통해 수술 직후 신경 부종으로 발생하는 초기 통증을 줄이고, 시간이 지나며 다시 좁아지는 재협착 위험도 낮출 수 있을 것으로 기대되고 있다. 또한 수직형·동적 협착 등 다양한 형태의 협착에도 폭넓게 대응할 수 있어 기존 내시경 기술의 구조적 한계를 보완한 새로운 접근법이라는 평가를 받고 있다.

안용 교수는 "
'확장형 요추 추간공 내시경 감압술'은 신경근병증 환자의 치료 전략을 더 발전시킬 수 있는 새로운 옵션이 될 것"이라고 말했다. 이어 "후향적 연구라는 한계가 있어 향후 더 큰 규모의 전향적 연구를 통해 수술 기준을 정교하게 확립해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


안용 교수

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.