한림대강남성심병원 박성호 교수, 산부인과 로봇수술 누적 1천례 달성

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진) 산부인과 박성호 교수(H-CORE센터장)는 최근 로봇수술 개인 통산 1000례를 넘어섰다.
박 교수는 국내 산부인과 분야에서 3세대 다빈치 Si부터 4세대 다빈치 Xi, 최신 단일공 시스템인 다빈치 SP까지 폭넓게 다뤄 온 로봇수술 전문가다.
박성호 교수가 집도한 1000례의 로봇수술 중 가장 많은 비중을 차지한 질환은 자궁근종이었다. 이 중에는 정상 자궁 무게가 60g인 점을 고려하면, 무게 3.2kg·직경 15cm에 달하는 거대 근종 같은 고난도 사례도 포함돼 있다. 복강경 접근이 쉽지 않은 증례였지만, 로봇의 3D 고해상도 시야와 정밀한 기구 조작을 바탕으로 장기 손상 없이 안전하게 수술을 마쳤다.
이어 자궁선근증과 자궁내막증 순으로 수술 빈도가 높았으며, 난소암, 자궁내막암 등 부인암 수술도 꾸준히 시행했다. 수술 유형별로는 자궁절제술과 자궁근종절제술이 가장 많은 비중을 차지했다. 이는 로봇수술이 통증 감소·출혈 최소화·회복 기간 단축 등 다양한 장점으로 여성 환자의 맞춤형 수술로 자리했다.
산부인과 로봇수술의 평균 출혈량이 50cc 미만으로 보고될 만큼 출혈 저감 효과가 크다는 점도 주목된다. 특히 가임기 여성의 자궁근종절제술에서는 기존 복강경보다 더 촘촘하고 단단한 봉합이 가능해 가임력 보존 측면에서 로봇수술의 장점이 두드러진다는 평가다.
장기 유착이 심한 환자에서도 박성호 교수는 섬세한 조직 박리 술기로 장기 손상 없이 수술을 진행해 고난도 케이스에서 강점을 보였다.
박성호 교수는 "1000례의 로봇수술은 혼자 이룬 성과가 아니라 환자들의 신뢰와 의료진의 헌신이 있었기에 가능했다. 로봇수술은 정교한 봉합과 안전한 수술 환경을 제공해 가임력 보존이나 고난도 수술에서도 도움이 됐다"며 "앞으로도 부인암 로봇수술 적용 범위를 넓히고, 교육·연구를 강화해 국내 로봇수술 발전에 기여하겠다"고 말했다.
한림대강남성심병원은 산부인과 전용 다빈치 Xi를 포함해 다빈치 Xi 2대와 다빈치 SP 1대 등 총 3대의 로봇수술기를 동시에 운영하고 있다. 이러한 로봇수술센터 시스템은 고난도 여성질환에서도 수술 대기 지연 없이 신속한 수술이 가능한 체계를 갖추고 있으며, 양성질환부터 부인암까지 최소침습 수술 전 영역에서 안정적이고 높은 전문성을 발휘하고 있다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com
한림대강남성심병원 산부인과 박성호 교수(오른쪽)가 이동진 병원장으로부터 로봇수술 1000례 달성 공로패를 받고 있다.