베리류·시금치·연어, 그리고 '이것'…심장 전문의 추천 '심장 건강을 위…

베리류·시금치·연어, 그리고 '이것'…심장 전문의 추천 '심장 건강을 위한 냉동 식품 4가지'
|
|
|이미지=ChatGPT
[스포츠조선 김소형 기자] 식재료로 편리하게 이용할 수 있는 냉동식품은 영양소 보존에 대해 종종 물음표가 달리지만, 신선 식품과 동등한 영양소를 유지하는 경우가 적지 않다. 급속 동결 과정에서 비타민, 미네랄, 항산화물이 손실되지 않고 보존된다는 것이다.
이와 관련 미국 건강매체 이팅웰(Eating Well)이 심장 전문의와 영양 전문가가 추천하는 '심장 건강을 위한 최고의 냉동 식품 4가지'를 소개했다.
전문가들은 베리류, 시금치, 연어, 풋콩 등이 섬유질, 항산화물, 건강한 지방, 비타민, 미네랄을 함유해 콜레스테롤 개선, 염증 감소, 심장 건강 식단에 편리하게 사용될 수 있다고 전했다. 냉동 과정에서 영양소가 보존돼 신선 식품만큼 효과적이며, 식품 폐기물을 줄이고 바쁜 일상에 유용하다는 점에서다.
우선 라즈베리, 블루베리, 딸기, 블랙베리 등 냉동 베리는 안토시아닌 등 항산화 성분이 풍부해 염증을 줄이고 심장병, 고혈압, 동맥경화 위험을 낮춘다. 혈관 건강을 위한 항염증·항혈소판 작용이 뛰어나다는 설명이다.
두번째로 시금치 등 녹색 잎채소는 질산염이 많아 혈압 저하, 혈관 이완, 혈류 개선으로 심장 건강에 도움이 된다. 깨끗이 씻어서 냉동된 시금치는 조리가 편리하다.
세번째, 냉동 연어는 오메가-3 지방산이 풍부하고 포화지방이 적어 중성지방 감소, 항염증, 심장마비 위험 감소를 돕는다. 15만 명을 대상으로 한 메타분석에서 심장 질환 및 사망 위험 감소가 확인된 바 있다.
마지막으로 풋콩 속 섬유질, 식물성 단백질, 칼륨, 항산화물은 콜레스테롤을 낮추고 혈압 조절에도 효과적인 것으로 알려져 있다.
김소형기자 compact@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.