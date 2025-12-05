순천향대 천안병원 윤석만 센터장, '심뇌혈관 치료 기여' 보건복지부장관 표창 수상
[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 윤석만 센터장(충남권역 심뇌혈관질환센터)이 4일 서울대학교 우봉홀에서 열린 '제32차 심뇌혈관질환센터 전국 회의'에서 보건복지부장관 표창을 수상했다.
표창은 정부가 지정한 충남권역 심뇌혈관질환센터의 모범적인 운영을 통해 지역 심뇌혈관 질환 환자 치료에 기여한 공로를 인정 받았다.
윤 센터장은 권역심뇌혈관센터장으로서 의정사태로 인한 전공의 부재 기간에도 24시간 365일 센터의 원활한 운영을 위해 노력했다.
특히 지난 5월 개원한 순천향대천안병원 새병원에서 심뇌혈관 질환 환자들이 최상의 의료서비스를 받을 수 있도록 조영실·수술실·중환자실 등을 효율적으로 배치하고, 하이브리드수술실, 혈관조영기 도입 등 최적화된 의료환경 개선에 앞장섰다.
이 밖에도 지역 12개 의료기관과 △응급환자 이송 △전문인력 교육 및 예방·관리 △정보교류 등을 담을 업무협약을 체결해 긴밀한 협력체계를 구축했다.
윤석만 센터장(신경외과 교수)은 "센터는 최상의 환경에서 최적의 치료를 제공하고 있다"면서, "앞으로도 환자들의 골든타임 사수하고, 충남의 심뇌혈관질환 발생률을 낮추고 생존율은 높이도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편, 순천향대천안병원 충남권역 심뇌혈관질환센터는 △심혈관센터 △뇌혈관센터 △심뇌재활센터 △예방관리센터 등 4개의 전문센터로 구성돼있다. 연중무휴 심장혈관 및 뇌혈관 질환에 대한 포괄적이고 전문적인 집중진료기반을 갖추고 권역민들에게 최적의 의료서비스를 제공한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|
|
|순천향대천안병원 윤석만 센터장(충남권역 심뇌혈관질환센터, 오른쪽)이 보건복지부장관 표창을 수상한 모습.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.