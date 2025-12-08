㈜에버온, 전기차 완속충전기 5만대 수주..인프라 확장 가속

기사입력 2025-12-08 08:26


전기차 충전전문기업 에버온이 완속충전기 5만대를 수주하여 47,000대를 설치하였다고 발표했다.

국내 전기차시장은 올해 처음으로 연간 20만대를 돌파 할 정도로 전기차 보급확대가 가속화되고 있는가운데 에버온은 기술과 서비스 경쟁력을 동시에 확보하며 시장 입지를 넓히고 있다는 분석이 나온다.

에버온 관계자에 따르면 에버온은 전국 주요 공동주택을 중심으로 충전 인프라를 꾸준히 확장해 왔다. 충전기 개발부터, 설치, 시공, 운영, 유지보수까지 전과정을 자체 관리하는 통합체계를 구축해 품질 안정성을 높인점이 성장세를 이끌었다는 평가다. 업계에서는 "에버온은 9년 연속 환경부 공식사업자로도 선정될 정도로 경쟁력을 인정받고 있으며 공동주택 완속 충전 분야에서 가장 빠르게 성장하는 사업자중 하나"라는 평가가 나온다.

기술경쟁력 강화도 두드러진다. 에버온은 국내 충전 사업자중 유일하게 전담연구소를 보유한 사업자로 충전기 설계·개발·검증역량을 고도화해 왔으며 전기차 충전서비스와 관련된 핵심 기술을 내재화하여 경쟁력을 강화하고 있다.

서비스 측면에서도 기술 혁신이 이어지고 있다. 커넥터를 연결하면 자동으로 충전이 시작되는 오토차징기반 '바로ON+', 전력요금과 이용패턴을 분석해 충전비용을 절감하는 AI 요금최적화서비스 '알뜰ON AI'등 고객중심의 편의성을 개선한 서비스를 출시함으로써 사용자 경험을 확대하고있다.

에버온은 이번 누적 5만대 수주를 계기로 사용자가 언제 어디서든 편하게 충전서비스를 경험할 수 있도록 충전 인프라를 확장 해 나갈 계획이며 장기적으로 충전 인프라 기업을 넘어 충전 데이터 분석, 에너지 효율 최적화, 스마트그리드 연계 등 기술 기반 프로젝트를 확대해 스마트 모빌리티 에너지 플랫폼으로 전환을 가속화한다는 계획이다.


㈜에버온, 전기차 완속충전기 5만대 수주..인프라 확장 가속
【 사진제공=에버온】 완속충전기 5만대를 수주하여 47,000대를 설치

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

2.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

5.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

연예 많이본뉴스
1.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

2.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

5.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국→일본, 16강 실패" 슈퍼컴 미쳤다! 호날두의 포르투갈 우승…A조 '1승 제물' 남아공 16강行, 호주 8강 진출

2.

'월드컵 죽음의 조' 일본 망했어요, 日 손흥민 2달째 실종 상태 '발목 부상 심각'...에이스 쿠보도 역대급 부진

3.

런던 방문 한국팬 '필수코스' 탄생! '역대급 헌사' 손흥민 벽화 디자인 나왔다, 거리에 "찰칵 쏘니" 등장..."모두들 가서 사진 찍을 것"

4.

"이것이 바로 손흥민 효과!" 토트넘 재교체 수모 '5200만 파운드 스타'→'SON 후계자' 드디어 EPL 데뷔골 폭발

5.

포트4 자신감 미쳤다, 아직 본선 확정도 못했는데..."한국-멕시코? 2위 경쟁, 우리가 32강 후보"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.