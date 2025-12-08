'일동태권도', 서울특별시의회 의장 표창 및 국회의원 표창 받아
마포초 인근에 위치한 일동태권도가 서울특별시의회 의장 표창 및 국회의원 표창을 받았다고 밝혔다.
일동태권도는 지난 11월 아이들의 안전한 수련 환경을 만들기 위해 노력해온 점과 건전한 체육 문화, 기부 문화 확산 등 다방면에서 좋은 평가를 받으며 서울특별시의회 의장 표창 및 국회의원 표창을 받았다.
이뿐만 아니라 지난 6월에는 지역사회 내 모범적인 후원활동으로 건강한 기부문화 확산에 앞장서고, 실뿌리복지 구현에 이바지한 공을 인정받아 마포구청장 감사장을 받은 바 있다.
일동태권도는 단순히 태권도를 잘하도록 교육하기보다 아이들에게 따뜻함을 알려주고 전달하기 위한 교육을 실시하고 있는 곳이다.
실제로 올해 산불 피해가 났을 때 아이들과 함께 기부하는 것은 물론 겨울마다 사랑의 라면트리 만들기 등 행사를 통해 소외된 이웃과 저소득층 아이들에게 따뜻한 정을 함께 나누고 있다. 이와 같은 활동들이 좋은 평가를 받으며 감사장 및 표창 수여라는 결과로 이어지게 됐다.
일동태권도 윤상진 관장은 "운동 뿐만 아니라 아이들이 매월 스스로 참여하는 기부 활동을 통해 따뜻한 교육을 진행하는 학원으로, 명실상부 최상의 교육기관으로 평가받고 있다"면서 "앞으로도 아이들이 나눔의 정을 배우는 따뜻한 사람으로 자라날 수 있도록 든든히 지원하고 돕겠다"고 말했다.
한편 일동태권도는 서울 마포구 도화동 소재의 태권도장으로 3개의 수련관 분리수업과 정원제 수업으로 안전하고 효율적인 교육이 이뤄지고 있다. 또한 10분 이내 차량 운행을 원칙으로 안전한 학원차량 문화에 힘쓰고 있다.
