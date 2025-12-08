데일리바이 론칭행사, 브랜드 시그니처 라인 ‘제라늄 라인’ 집중 소개

데일리바이 론칭행사, 브랜드 시그니처 라인 '제라늄 라인' 집중 소개

라이프스타일 뷰티 브랜드 데일리바이(Daily By)는 지난 2일, 서울 여의도 스위치22에서 브랜드 공식 론칭 행사를 성공적으로 개최했다. 아로마테라피 전문가, 업계 관계자, 인플루언서 등이 참여한 이번 행사에서는 데일리바이가 추구하는 '식물성 성분으로 에너지를 회복하는 일상 리추얼'이라는 철학을 전달했다.

브랜드 프레젠테이션에서는 데일리바이의 방향성과 '식물성 성분 기반 라이프스타일 뷰티' 철학, 제라늄 라인의 개발 배경을 소개했으며, 아로마 전문가와 함께한 아로마테라피스트 클래스에서는 '아로마 롤온 진정(Relax)'을 중심으로 진정 블렌딩이 전하는 심신 안정 효과와 일상 속 활용법을 전달했다.

이번 론칭 행사에는 '제라늄 딥 클렌징 오일'과 '제라늄 모이스처 미스트' 등 브랜드 시그니처 라인인 '제라늄 라인'이 메인으로 소개됐다. '제라늄 딥 클렌징 오일'은 피부 자극 없이 딥 클렌징이 가능하며, 비건 인증과 더마테스트 엑설런트 등급 획득 등 성분에 대한 브랜드의 철학을 담아낸 것이 특징이다. '제라늄 모이스처 미스트'는 건조한 피부에 즉각적인 수분 공급과 보습감을 선사하는 제품으로, 자연 유래 성분을 사용해 겨울철 예민해진 피부에도 안심하고 사용할 수 있다. 데일리바이는 제라늄 라인을 통해 소비자들에게 '편안한 수분 균형'이라는 가치를 전달할 예정이다.

데일리바이 관계자는 "데일리바이가 제안하는 것은 단순한 뷰티 루틴을 넘어, 하루의 균형을 회복하는 감각적 웰니스 리추얼"이라며, "이번 론칭을 기점으로 식물성 성분을 기반으로 한 제품 라인업을 확장해 현대인의 일상에 새로운 에너지와 편안함을 더할 것"이라고 전했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

