[SC헬스칼럼] 시력교정 수술, 정확한 진단이 선명한 시력 만든다

우리가 흔히 '눈이 나쁘다'고 말할 때, 의학적으로는 '굴절이상'이라고 표현한다. 굴절이상은 눈에 들어온 빛이 망막에 정확히 초점을 맺지 못해 사물이 흐릿하게 보이는 상태를 말한다. 마치 카메라의 초점이 맞지 않아 사진이 흐려지는 것과 같은 원리다. 대표적인 굴절이상에는 근시, 원시, 난시가 있다.

먼저, 근시는 빛의 초점이 망막 앞쪽에 맺히는 상태다. 눈의 길이가 평균보다 길거나, 각막이나 수정체의 굴절력이 강할 때 발생하며, 먼 곳이 잘 보이지 않는 것이 특징이다.

반대로 원시는 초점이 망막 뒤쪽에 맺히는 상태로, 눈의 길이가 짧거나 굴절력이 약할 때 생긴다. 가까운 곳뿐 아니라 먼 곳도 선명하게 보이지 않을 수 있으며, 특히 어린이에게는 눈의 피로나 사시를 유발할 수 있어 주의가 필요하다.

난시는 각막의 모양이 완전한 구형이 아닌 럭비공처럼 불규칙해 빛이 한 점으로 모이지 못하고 여러 방향으로 퍼져 보이는 상태다. 사물이 겹쳐 보이거나 번져 보이는 증상이 대표적이다.

굴절이상이 심하거나 교정하지 않고 방치할 경우 눈의 피로, 두통, 시력 저하, 심할 때는 약시로 이어질 수 있다. 특히 성장기 어린이와 청소년은 시력 발달이 활발한 시기이므로 정확한 교정이 매우 중요하다. 성인이라면 안경이나 콘택트렌즈 외에도 보다 영구적인 시력 개선을 위해 수술적 교정 방법을 고려할 수 있다.

시력교정 수술은 크게 레이저 교정술과 안내렌즈삽입술(ICL)로 나눌 수 있다. 라식은 각막에 절편(플랩)을 만든 뒤 교정하는 방식으로 회복이 빠르고 통증이 적지만, 외부 충격에는 다소 약할 수 있다. 라섹은 각막 표면을 교정하여 통증과 회복 기간이 길지만, 구조적으로 더 단단해 충격에 강한 장점이 있다.

최근에는 비쥬맥스(Visumax) 첨단 장비를 활용하는 스마일라식, 스마일프로의 선호도가 높고 수술도 가장 많다. 기존보다 절개 범위가 약 1mm대로 매우 작아 각막 손상이 적고, 회복이 빠르며 통증이 거의 없다. 또한 안구건조증 유발 가능성이 낮고 외부 충격에도 강해 활동적인 직업군이나 젊은 층에서 선호도가 높다. 최근에는 원시 교정까지 가능한 장비가 개발되어 적용 범위가 더욱 넓어졌다.

모든 사람이 레이저 시력 교정술을 받을 수 있는 것은 아니다. 각막이 지나치게 얇거나 초고도 근시인 경우, 안전상 이유로 수술이 제한될 수 있다. 이럴 땐 렌즈삽입술(ICL)이 좋은 대안이다. ICL은 말 그대로 눈 속에 특수 렌즈를 삽입해 눈 안에서 새로운 초점을 만들어주는 방식이다. 각막을 깎지 않아 구조적 안정성이 높고, 필요할 경우 렌즈를 제거하거나 교체할 수도 있다. 따라서 고도 근시나 각막이 얇은 분들도 안전하게 시력을 교정할 수 있다.

올해 수능을 마친 수험생들의 시력교정 수술이 한창이다. 좋은 시력 교정을 위해 가장 먼저 해야 할 일은 '정확한 진단'이다. 자신의 굴절이상이 어떤 유형인지, 각막 두께나 눈의 전반적인 건강 상태가 수술에 적합한지를 정밀 검사로 확인해야 한다. 무엇보다 개인의 눈 상태와 생활 패턴을 종합적으로 고려해 전문의와 충분히 상담을 한 후 가장 안전하고 효과적인 방법을 선택하는 것이 중요하다.
도움말=전주 온누리안과병원 정영택 병원장


[SC헬스칼럼] 시력교정 수술, 정확한 진단이 선명한 시력 만든다
전주 온누리안과병원 정영택 병원장

