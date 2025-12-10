경북대병원 고용산 교수, 세계 최대 척추학회서 '한국형 내시경 수술' 우수성 알려

기사입력 2025-12-10 11:37


[스포츠조선 장종호 기자] 경북대병원 신경외과 고용산 교수가 전 세계 척추 외과 의사들의 '꿈의 무대'로 불리는 북미척추학회(NASS)에서 한국형 최소침습 수술의 우수성을 입증했다.

경북대병원은 고용산 교수가 미국 덴버에서 열린 제40회 2025 북미 척추학회 연례회의(40th NASS 2025 Annual Meeting)에 공식 초청받아, 세계 각국의 전문의들을 대상으로 양방향 내시경 요추유합술(UBE-TLIF)을 직접 시연하고 교육했다.

국내 의료진이 세계 최대 규모 학회인 NASS의 카데바 워크숍(Cadaver Workshop)에서 메인 교수로 선정되어 수술법을 전수한 것은 이례적인 성과다. 특히 이번 워크숍은 고난도로 꼽히는 ▲감압 및 디스크 제거 ▲종판 처리 ▲확장형 케이지 삽입 등 UBE-TLIF의 전 과정을 시연하는 자리로, 조기 마감될 만큼 현지의 폭발적인 관심을 끌었다.

고용산 교수는 "미국과 유럽 등 의료 선진국에서도 최소침습 수술에 대한 수요가 급증하고 있다"며, "한국에서 꽃피운 양방형 내시경 수술 기술이 이제는 세계 척추 수술의 새로운 표준으로 자리 잡고 있음을 확인한 뜻깊은 자리였다"고 말했다.

이번 성과는 경북대병원 신경외과의 임상 역량이 세계 최고 수준임을 다시 한 번 입증한 것으로 평가된다. 병원측은 "한국 의료진이 배우러 가던 시대를 넘어, 이제는 세계를 가르치는 시대로 전환됐음을 보여준 쾌거"라며 향후 국제 교육 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이라고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




경북대병원 고용산 교수, 세계 최대 척추학회서 '한국형 내시경 수술' 우…
2025 북미 척추학회 연례회의에서 세계 각국의 전문의들을 대상으로 양방향 내시경 요추유합술(UBE-TLIF)을 시연하고 있는 고용산 교수.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘심정지 20분’ 김수용 “결국 영안실로..혀 말렸다”

2.

"링거 같이 예약"...박나래, '나혼산' 중 '링거' 발언→돌연 비공개 처리

3.

'최진실 딸' 최준희, 또 성형했다..붉게 멍든 눈 리얼 공개 "부기 덜 빠져"

4.

강용석 “김건모에 미안..너무 심하게 했다”

5.

美 그래미 후보 오페라 가수 자택서 피살..31세 친아들 체포

연예 많이본뉴스
1.

‘심정지 20분’ 김수용 “결국 영안실로..혀 말렸다”

2.

"링거 같이 예약"...박나래, '나혼산' 중 '링거' 발언→돌연 비공개 처리

3.

'최진실 딸' 최준희, 또 성형했다..붉게 멍든 눈 리얼 공개 "부기 덜 빠져"

4.

강용석 “김건모에 미안..너무 심하게 했다”

5.

美 그래미 후보 오페라 가수 자택서 피살..31세 친아들 체포

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국에 돈 벌러 왔나?" 우린 '축구바보' 린가드를 몰라봤다…아름다운 이별, 100년 뒤에도 회자될 '전설'

2.

"이 승리를 '전설' 손흥민에게 바칩니다" 토트넘, 'SON 고별식'서 슬라비아에 3-0 쾌승…'7번 후계자' 시몬스 쐐기포[UCL 리뷰]

3.

'논란의 15표차 탈락' 선배의 격려…"아쉬움 가슴에 품고, 내년에는 압도적으로 받길"

4.

"놀라운 10년, 언제나 토트넘 사람으로 남겠다" 고별식서 울컥한 손흥민…벽화 앞 '찰칵'+동료들과 포옹+팬 기립박수 '이별도 전설답게!'

5.

되살아나는 '만년 꼴찌' 악몽! 페퍼저축 대충격 5연패! → '초반 2위' 신기루였나.. 현대건설 3연승 상승세

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.