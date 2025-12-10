대한소아외과학회 신임 회장에 박진영 교수…"학회 국제적 위상 높일 것"

기사입력 2025-12-10 12:11


[스포츠조선 장종호 기자] 경북대병원 소아외과 박진영 교수가 지난 12월 5일 서울에서 개최된 대한소아외과학회 정기총회에서 제25기 대한소아외과학회 회장으로 선출됐다고 밝혔다. 임기는 2025년 12월부터 2027년 11월까지 2년간이다.

박진영 교수는 현재 경북대병원 소아외과 교수로 재직 중이며, 소아 선천성 기형 및 소아외과 영역에서 활발한 진료와 연구를 수행해 왔다. 또한 대한소아외과학회 및 관련 학술 활동을 통해 국내 소아외과 진료의 질 향상과 학문적 발전에 크게 기여해 왔다.

향후 2년간의 학회 운영 방향으로는 ▲국내 데이터를 활용한 다기관 연구 체계 확립 및 학술지 경쟁력 강화, ▲전공의 및 전임의를 위한 표준화된 교육, ▲수술 술기 프로그램의 개발 및 소아외과 진료 가이드라인 재정비, ▲희귀·중증 소아환자 전문 진료체계 확립, ▲타 학회, 정부 및 의료기관과의 협력 강화와 회원 참여 확대를 통한 열린 학회 운영 등을 핵심 과제로 제시했다.

박진영 교수는 "소아외과는 아이들의 현재와 미래를 책임지는 중요한 분야로, 앞으로 선배들의 전통과 후배들의 열정을 이어받아 국내 데이터 기반 연구, 체계적 교육, 환자 중심의 진료를 강화해 학회의 국제적 위상을 높이고 또한 회원 모두의 참여와 연대로 만들어가는 투명하고 개방된 학회를 만들겠다"고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




대한소아외과학회 신임 회장에 박진영 교수…"학회 국제적 위상 높일 것"
박진영 교수

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

美 그래미 후보 오페라 가수 자택서 피살..31세 친아들 체포

2.

강용석 “김건모에 미안..너무 심하게 했다”

3.

'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

4.

야노시호 "♥추성훈과 이혼 매번 고민...존중 못 받는 느낌" ('돌싱포맨')

5.

"내가 봐도 미친 사람 같다" 브라이언, 300평 대저택에 '2.6m 트리' 설치

연예 많이본뉴스
1.

美 그래미 후보 오페라 가수 자택서 피살..31세 친아들 체포

2.

강용석 “김건모에 미안..너무 심하게 했다”

3.

'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

4.

야노시호 "♥추성훈과 이혼 매번 고민...존중 못 받는 느낌" ('돌싱포맨')

5.

"내가 봐도 미친 사람 같다" 브라이언, 300평 대저택에 '2.6m 트리' 설치

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 한국 선수는 없었다' 런던 수놓은 감동 물결, '리빙 레전드' 손흥민의 밤…프랭크 감독도 인정! "진정한 토트넘 전설이 집에 왔다" 찬사 폭발

2.

삼겹살이 얼마나 맛있었길래...진짜 떠나는 와이스의 '웃픈' 고백 "K-바비큐 불판 샀다"

3.

[오피셜]'한화에서 인생 역전!' 1+1년 147억 잭팟, 독립리그 선수가 메이저리거 됐다

4.

'드디어' 악마의 에이전트 입 열었다 "여러 구단이 김하성 영입 관심있어"

5.

56홈런 슬러거, 이적 불발! → 같은 돈인데 친정 남았다! '5년 1억5000만달러 필라델피아 재계약'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.