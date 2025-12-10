"젓가락질도 힘드네" 중풍과 비슷한 증상, 경추척수증 예방은?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 최근 60대 남성 A씨는 손 움직임이 어색하고 걸을 때 균형을 잡기 어려워 가족이 중풍일 수 있다고 걱정해 병원을 찾은 결과 비교적 생소한 질환인 경추척수증 진단을 받았다. 초기 증상이 미세하고 비특이적이어서 손 움직임과 보행 이상이 뇌졸중과 혼동될 수 있는 사례이다.
경추척수증은 경추 부위에서 척수가 다양한 원인에 의해 압박되면서 발생하는 척수 손상을 말한다. 주요 원인으로는 경추의 퇴행성 변화, 추간판 탈출증(목디스크), 후종인대 골화증, 황색인대 골화증 등이 있다.
또한 보행장애가 동반될 수 있으며, 보폭이 좁아지고 균형 유지가 어려워 계단을 오르내리기 힘든 경우도 발생한다. 방치할 경우 배뇨장애, 심한 보행장애 등 중증 신경학적 결손으로 이어질 수 있다.
대동병원 척추센터 정동문 진료부장(신경외과 전문의)는 "현대 사회에서 목 디스크는 흔히 알려진 질환이지만, 경추척수증은 비교적 생소하고 초기 증상이 미세하며 비특이적이라 단순 노화로 오인되거나 방치되는 경우가 있다"며 "특히 손놀림이 부자연스럽고 보행이 불안정한 증상은 뇌졸중과 유사해 조기 진단이 늦어질 수 있어 주의가 필요하다"고 강조했다.
이어 "척수 손상은 발생 부위와 정도에 따라 다양한 신경학적 결손을 초래하며, 이미 손상된 신경 기능은 회복이 제한될 수 있어 정확한 조기 진단과 적절한 치료가 매우 중요하다"고 조언했다.
진단은 신체검사 및 MRI, CT, X-Ray 등을 통해 척수 압박 정도, 디스크 변화, 척추 정렬 상태를 확인하며, 필요시 신경학적 검사를 추가로 시행한다. 진단에 따라 약물, 물리치료 등 보존적 치료를 우선 적용하며, 척수 압박이 심하거나 진행성 신경학적 결손이 있는 경우 수술적 치료를 고려한다.
경추척수증 예방을 위해서는 장시간 컴퓨터·스마트폰 사용, 운전 등 일상생활에서 척추 정렬에 맞는 자세를 유지하고, 스트레칭과 목·어깨·등 근육 강화 운동을 꾸준히 하며 적정 체중 관리를 통해 척추에 가해지는 부담을 줄이는 것이 중요하다.
▲젓가락질, 단추 채우기 등 정교한 손동작 어려움 ▲주먹을 빠르게 쥐었다 펴는 동작을 10초 동안 20회를 못함 ▲양쪽 팔, 다리 저림 ▲다리에 힘이 빠짐 ▲불안정한 보행 ▲손가락 끝이 저리거나 시큰함 ▲목, 어깨 부위 통증 ▲팔 움직이기 어려움 등의 증상이 있는 경우 의료기관에 내원해 본인의 몸 상태를 확인하는 것이 좋으며, 노화와 퇴행성 변화가 진행되는 50대 이상부터는 정기적인 척추 평가가 권장된다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
