KT&G, MSCI ESG 평가서 'AAA' 등급 획득…"동종 업계 최초"

기사입력 2025-12-10 13:19


KT&G, MSCI ESG 평가서 'AAA' 등급 획득…"동종 업계 최초…
KT&G가 글로벌 투자정보 제공기관인 MSCI(Morgan Stanley Capital International)의 ESG 지수 평가에서 동종 산업군 최초로 역대 최고 등급인 'AAA'를 획득했다고 10일 밝혔다. MSCI는 매년 전 세계 8,500여 개 상장기업들을 업종별로 분류해 ESG 현황을 평가, 상위 AAA에서 하위 CCC까지 7단계로 등급을 부여한다. 기관투자자 및 자산운용사 등은 기업의 지속가능경영 역량 및 ESG 경쟁력 분석을 위해 MCSI의 평가를 활용한다.

KT&G는 전 세계 9개 글로벌 담배기업과 함께 MSCI 평가를 받은 결과, 올해 최고 등급인 AAA를 획득했다. KT&G는 지난해까지 4년 연속으로 AA 등급을 획득하며, 동종 업계 최고 수준의 ESG 경쟁력을 인정받은 바 있다.

올해 최고 등급 획득의 핵심 요인으로는 우수한 지배구조, 체계적인 공급망 관리, 책임 있는 마케팅 시행, 환경경영 비전의 충실한 이행 등이 꼽힌다.

KT&G는 75%가 사외이사로 구성된 이사회의 경쟁력을 바탕으로 CEO와 이사회 의장 분리, 독립적인 상설·비상설위원회 운영 등을 통해 모범적인 지배구조 관행을 구축해온 점을 인정받았다. 공급업체 대상 체계적인 실사 및 관리 감독 이행 등으로 '공급망 노동관리' 항목에서 9개 기업 중 1위를 차지했으며, 사업장 용수 재사용 인프라 확대, 책임있는 마케팅 시행 등 영역에서도 동종 업계 대비 높은 점수를 획득했다.

심영아 KT&G ESG경영실장은 "동종 산업군 내 최초로 AAA등급을 획득하며, 체계적인 ESG경영 성과를 자본시장에서 인정받게 됐다"며 "글로벌 스탠더드 수준의 지배구조 경쟁력을 바탕으로 환경경영 실천 및 적극적인 공급망 관리 등에 힘쓰겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

美 그래미 후보 오페라 가수 자택서 피살..31세 친아들 체포

2.

강용석 “김건모에 미안..너무 심하게 했다”

3.

'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

4.

야노시호 "♥추성훈과 이혼 매번 고민...존중 못 받는 느낌" ('돌싱포맨')

5.

"내가 봐도 미친 사람 같다" 브라이언, 300평 대저택에 '2.6m 트리' 설치

연예 많이본뉴스
1.

美 그래미 후보 오페라 가수 자택서 피살..31세 친아들 체포

2.

강용석 “김건모에 미안..너무 심하게 했다”

3.

'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

4.

야노시호 "♥추성훈과 이혼 매번 고민...존중 못 받는 느낌" ('돌싱포맨')

5.

"내가 봐도 미친 사람 같다" 브라이언, 300평 대저택에 '2.6m 트리' 설치

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 한국 선수는 없었다' 런던 수놓은 감동 물결, '리빙 레전드' 손흥민의 밤…프랭크 감독도 인정! "진정한 토트넘 전설이 집에 왔다" 찬사 폭발

2.

삼겹살이 얼마나 맛있었길래...진짜 떠나는 와이스의 '웃픈' 고백 "K-바비큐 불판 샀다"

3.

[오피셜]'한화에서 인생 역전!' 1+1년 147억 잭팟, 독립리그 선수가 메이저리거 됐다

4.

'드디어' 악마의 에이전트 입 열었다 "여러 구단이 김하성 영입 관심있어"

5.

56홈런 슬러거, 이적 불발! → 같은 돈인데 친정 남았다! '5년 1억5000만달러 필라델피아 재계약'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.