소노인터내셔널, 크리스마스·연말 시즌 한정 케이크 5종 선보여

소노인터내셔널이 크리스마스를 앞두고 다섯 가지 콘셉트로 시즌 한정 프리미엄 케이크를 선보인다고 10일 밝혔다.

소노인터내셔널에 따르면 크리스마스 케이크 구성은 화이트 말차트리, 딸기 몽땅 케이크, 초코 로쉐 케이크, 저당 윈터베리 치즈케이크, 말차 바스크 치즈케이크까지 총 5종이다. '화이트 말차트리'는 부드러운 말차 생크림과 화이트 초콜릿 데코로 겨울 트리를 형상화한 케이크로, 고급스러운 비주얼이 특징이다. '딸기 몽땅 케이크'는 제철 딸기 500g을 풍성하게 올려 상큼함과 달콤함을 동시에 느낄 수 있다. '초코 로쉐 케이크'는 헤이즐넛과 호두가 묵직한 초콜릿과 만나 고소하고 진한 풍미를 가지는 클래식한 타입의 케이크다. '저당 윈터베리 치즈케이크'는 당 함량을 낮추고 진한 블루베리 풍미를 강조해 부담 없이 즐길 수 있도록 구성했으며, '말차 바스크 치즈케이크'는 밀가루를 사용하지 않고 진한 말차의 향과 치즈의 풍미가 균형을 이루는 것이 특징이다.

크리스마스 케이크는 비발디파크, 델피노, 소노캄, 쏠비치 등 전국 11개 소노호텔앤리조트에서 구매할 수 있다.

소노인터내셔널 관계자는 "올해 크리스마스 케이크는 다양한 고객층의 취향을 고려해 맛과 비주얼, 콘셉트에 완성도를 높였다"고 말했다.


