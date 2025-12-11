우리투자증권, 新 우리WON MTS 이벤트.. 신용·대출 이자율 혜택

기사입력 2025-12-11 09:23


우리투자증권이 고객의 투자 자금운용 부담을 낮추기 위해 올해 연말까지 예정됐던 '연 3.9% 신용·대출거래 우대금리' 이벤트를 2026년 12월 31일까지 연장한다고 11일 밝혔다.

이번 혜택 연장으로 최근 업그레이드된 우리WON MTS에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 더 많은 고객이 투자 부담을 실질적으로 낮출 수 있는 기회를 갖게 됐다. 우리투자증권에서 계좌를 개설하고 신용·대출 약정을 완료한 고객이라면 누구나 별도 신청 없이 자동으로 우대금리를 적용받을 수 있다.

앞서 우리투자증권은 해외 주식 소수점 거래와 AI 기반 투자정보 서비스를 대폭 강화한 차세대 우리WON MTS를 선보인 바 있다. 새로운 우리WON MTS에서는 글로벌 초대형 투자자 커뮤니티인 StockTwits(스톡트윗츠)와 투자전문가 대상 금융 전문 뉴스 서비스인 MT Newswires(MT 뉴스와이어)와의 협업으로 해외 주식 투자의 문턱을 대폭 낮췄다. 美 주식시장에 대한 개인 투자자의 높은 관심에 발맞춰 글로벌 투자자들이 공유하는 투자정보와 시장 트렌드, 투자심리, 주요 글로벌 금융·경제 뉴스를 AI가 자동 번역·요약해 제공한다. AI가 이용자의 관심 종목에 대한 시황과 이슈를 큐레이션 해주는 맞춤형 AI 리포트도 개발 중이다.

최신 UI/UX 이용 트렌드에 맞춘 직관적 화면 구성과 빠른 응답 속도로 투자 편의를 한층 높인 것도 특징이다. 자주 사용하는 핵심 기능 중심의 홈 화면 구성, 신시스템 구축을 통한 MTS 속도 개선, 안면 인식을 통한 간편 인증 등 다방면에서 고객 경험을 향상시켰다.

우리투자증권 관계자는 "새로운 우리WON MTS는 해외로 확장된 고객의 투자 여정에 선진화된 AI 서비스로 실질적 가치를 더하는 데 집중하고 있다"며, "향후에도 지속적인 기능 강화와 서비스 확대를 통해 투자 편의는 강화하고 투자 문턱은 낮춰갈 예정"이라고 설명했다.


