우리투자증권, 新 우리WON MTS 이벤트.. 신용·대출 이자율 혜택

우리투자증권이 고객의 투자 자금운용 부담을 낮추기 위해 올해 연말까지 예정됐던 '연 3.9% 신용·대출거래 우대금리' 이벤트를 2026년 12월 31일까지 연장한다고 11일 밝혔다.
이번 혜택 연장으로 최근 업그레이드된 우리WON MTS에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 더 많은 고객이 투자 부담을 실질적으로 낮출 수 있는 기회를 갖게 됐다. 우리투자증권에서 계좌를 개설하고 신용·대출 약정을 완료한 고객이라면 누구나 별도 신청 없이 자동으로 우대금리를 적용받을 수 있다.
최신 UI/UX 이용 트렌드에 맞춘 직관적 화면 구성과 빠른 응답 속도로 투자 편의를 한층 높인 것도 특징이다. 자주 사용하는 핵심 기능 중심의 홈 화면 구성, 신시스템 구축을 통한 MTS 속도 개선, 안면 인식을 통한 간편 인증 등 다방면에서 고객 경험을 향상시켰다.
우리투자증권 관계자는 "새로운 우리WON MTS는 해외로 확장된 고객의 투자 여정에 선진화된 AI 서비스로 실질적 가치를 더하는 데 집중하고 있다"며, "향후에도 지속적인 기능 강화와 서비스 확대를 통해 투자 편의는 강화하고 투자 문턱은 낮춰갈 예정"이라고 설명했다.
