엔자임헬스, 건강친화기업·가족친화기업 인증 동시 획득

기사입력 2025-12-12 09:05


엔자임헬스, 건강친화기업·가족친화기업 인증 동시 획득

엔자임헬스가 2025년 '건강친화기업(보건복지부)'과 '가족친화기업(성평등가족부)' 인증을 동시에 획득했다.

최근 보건복지부와 한국건강증진개발원이 발표한 2025년 건강친화기업 인증 결과에 따르면, 엔자임헬스는 올해 신규 인증 기업 21곳 중 광고 PR업계로는 유일하게 선정됐다. 심사 과정에서 헬스케어 관련 기업으로서 자율적이고 주도적인 조직문화가 돋보인다는 평가를 받았다.

건강친화기업 인증은 '국민건강증진법' 제6조의2에 근거해 직장 내 건강친화적 환경 조성을 모범적으로 추진한 기업에 부여하는 제도로, 인증 기업에는 출입국 우대카드 발급, 무역보험 한도 우대, 여가친화인증 가산점 등 다양한 혜택이 제공된다.

성평등가족부의 가족친화인증은 자녀 돌봄·교육 지원, 유연근무제, 가족친화적 복지 등 일·가정 양립을 지원하는 조직문화 전반을 평가해 부여하는 정부 인증 제도다.

엔자임헬스는 17년째 이어오고 있는 안식월 휴가(3년 만근 시 1개월 휴가), 연말 클로징 휴가 등 풍부한 휴가 제도, 만 36세 이상 정밀 건강 검진 혜택, 탄력 근무제와 출산·육아기 직원 지원 등 유연한 조직 운영, 건강 중심의 엔터테인먼트 프로그램 등에서 높은 평가를 받으며 두 부문 인증을 동시에 획득했다. 특히 직원의 복지와 건강을 전담해서 관리하는 부서인 '피플팀(People Team)'을 운영해 제도의 효율성과 지속 가능성을 높였다.

김동석 엔자임헬스 대표는 "헬스케어 PR 회사로서 건강하고 지속 가능한 일터를 만드는 것은 우리에게 가장 중요한 가치 중 하나"라며 "이번 인증을 계기로 부족한 점을 보강해 건강 중심의 조직문화와 일·생활 균형 제도를 더욱 체계적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"주사 이모는 100개 중 하나"...박나래 전 매니저 '추가 폭로' 예고

2.

고경표→박선영 '응팔' 10주년 눈물 바다..폭풍성장 진주 등장에 "세상에"

3.

'100억 자산가' 이박사, '불의의 사고' 후 안타까운 근황..."팔 뼈 부러져 세 조각 나" ('특종세상')

4.

한고은, 암투병 시父 대소변 받으며 간병 "내가 신약 구해 1년 더 사셔"

5.

이경실, 길거리서 불시에 공격 당했다..."일면식도 없던 사람 '성질 더럽다' 시비"

연예 많이본뉴스
1.

"주사 이모는 100개 중 하나"...박나래 전 매니저 '추가 폭로' 예고

2.

고경표→박선영 '응팔' 10주년 눈물 바다..폭풍성장 진주 등장에 "세상에"

3.

'100억 자산가' 이박사, '불의의 사고' 후 안타까운 근황..."팔 뼈 부러져 세 조각 나" ('특종세상')

4.

한고은, 암투병 시父 대소변 받으며 간병 "내가 신약 구해 1년 더 사셔"

5.

이경실, 길거리서 불시에 공격 당했다..."일면식도 없던 사람 '성질 더럽다' 시비"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 '오피셜' 서운함 폭발! "나한테 문자 한 통도 없더라"...토트넘 유망주의 답변은? "쏘니 왜 번호 바꿨어"

2.

차 단장이 이럴수가. 임찬규를 칭찬하다니. "해피바이러스, 팀이 행복해진다. 최고의 장점"

3.

감독도 구단도 WBC 출전 의지 못 꺾었다, '슈퍼 에이스. 야마모토는 되고 사사키는 왜 불발됐나[민창기의 일본야구]

4.

"손흥민 내 덕에 우승"→"너 말고 존슨이지" 쏘니 끌어안고 '까르륵' 히샬리송, 겨울 방출 없다..."1월에 내보내지 않을 것"

5.

'대충격' 韓 골프장 방문한 손흥민 절친의 고백...모두 왜곡된 이미지, "난 골프 많이 치지 않았어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.