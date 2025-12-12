엔자임헬스, 건강친화기업·가족친화기업 인증 동시 획득

엔자임헬스가 2025년 '건강친화기업(보건복지부)'과 '가족친화기업(성평등가족부)' 인증을 동시에 획득했다.
최근 보건복지부와 한국건강증진개발원이 발표한 2025년 건강친화기업 인증 결과에 따르면, 엔자임헬스는 올해 신규 인증 기업 21곳 중 광고 PR업계로는 유일하게 선정됐다. 심사 과정에서 헬스케어 관련 기업으로서 자율적이고 주도적인 조직문화가 돋보인다는 평가를 받았다.
건강친화기업 인증은 '국민건강증진법' 제6조의2에 근거해 직장 내 건강친화적 환경 조성을 모범적으로 추진한 기업에 부여하는 제도로, 인증 기업에는 출입국 우대카드 발급, 무역보험 한도 우대, 여가친화인증 가산점 등 다양한 혜택이 제공된다.
성평등가족부의 가족친화인증은 자녀 돌봄·교육 지원, 유연근무제, 가족친화적 복지 등 일·가정 양립을 지원하는 조직문화 전반을 평가해 부여하는 정부 인증 제도다.
엔자임헬스는 17년째 이어오고 있는 안식월 휴가(3년 만근 시 1개월 휴가), 연말 클로징 휴가 등 풍부한 휴가 제도, 만 36세 이상 정밀 건강 검진 혜택, 탄력 근무제와 출산·육아기 직원 지원 등 유연한 조직 운영, 건강 중심의 엔터테인먼트 프로그램 등에서 높은 평가를 받으며 두 부문 인증을 동시에 획득했다. 특히 직원의 복지와 건강을 전담해서 관리하는 부서인 '피플팀(People Team)'을 운영해 제도의 효율성과 지속 가능성을 높였다.
김동석 엔자임헬스 대표는 "헬스케어 PR 회사로서 건강하고 지속 가능한 일터를 만드는 것은 우리에게 가장 중요한 가치 중 하나"라며 "이번 인증을 계기로 부족한 점을 보강해 건강 중심의 조직문화와 일·생활 균형 제도를 더욱 체계적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다. 김소형기자 compact@sportschosun.com