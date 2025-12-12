현대건설, 임직원들 사랑나눔기금·김장나눔 등 전사적 CSR 전개

현대건설 임직원들이 연말을 맞아 사랑나눔기금을 전달하고, 지역사회 소외계층에 온기를 나누는 등 활발한 사회공헌활동을 진행했다고 밝혔다.
현대건설은 올해 임직원들이 모금한 사랑나눔기금 약 2억 2400만원을 기부했다. 현대건설의 사랑나눔기금은 매월 임직원 급여의 일부를 자발적으로 기부하는 프로그램으로, 지난 2010년부터 16년째 이어오고 있다. 올해까지 약 45억 6000만원을 모아 지역사회 소외계층 지원 사업에 쓰였다. 현대건설은 임직원 대표 협의체의 논의를 거쳐 기부 대상을 선택하고 있으며, 국내외 현장 소재 지역의 저소득 아동·청소년 장학 사업, 독거노인 생활물품 지원사업 등에 사용했다.
한편, 현대건설은 올 한해동안 지역사회 상생, 재능기부, 환경보호 등의 사회공헌 활동을 전사적으로 펼쳤다. 본사와 전국 현장에서 총 3,047명의 임직원이 참여해 총 11,846시간의 CSR 활동을 실천했다.
매년 명절과 어버이날에는 현대건설 본사가 위치한 종로구의 저소득 어르신들을 초청해 식사와 선물을 대접하고 시간을 함께 하며 지역사회와 정서적 교류를 지속하고 있다. 특히 올해는 국내 사업장 중심으로 지역 수요와 특성을 반영한 현장 제안형 지원사업을 확대하며, 지역 밀착형 사회공헌 활동을 이어갔다. 힐스테이트 환호공원 현장은 인근 포항 경로당 노후 시설 개선과 임직원 봉사를 결합한 주거환경 개선 활동을 진행했다. 성원애드피아 신사옥 현장은 하남시와 민·관협력을 통해 취약계층의 주거 환경을 개선하며 지역 문제 해결형 사회공헌 모델을 구축했다. 힐스테이트 유천 더와이즈 등 대전과 충남 서산 3개 현장은 지역의 독거노인 500명을 대상으로 혹서기·혹한기 생활 물품을 지원했으며, 현장 임직원들의 봉사활동을 연계하여 의미를 더했다.
이같은 활동을 통해 현대건설은 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주최하는 '지역사회공헌 인정제'에서 3년 연속 최고 등급인 'S등급'을 달성했다. 또한 사회공헌 부문에서 보건복지부 장관상도 수상하였다. 현대건설의 국내외 현장과 연계한 다양한 사회공헌 프로그램으로 지역사회 발전에 기여한 점을 인정받았다.
현대건설 임직원들의 전문성과 경험을 바탕으로 대학생과 청소년의 성장 지원을 위한 재능기부 활동도 지속하고 있다. 지난 2014년부터 올해까지 11년째 활동을 이어 온 '힐스테이트 꿈키움 멘토링 봉사단'은 임직원-대학생-청소년으로 구성된 팀이 약 8개월간 진로 탐색, 학습 지도, 정서 지원 등을 진행하는 것이 특징이다. 올해는 임직원-대학생 멘토, 청소년 멘티 각 16명씩 참여하여 총 960시간의 학습 멘토링과 512시간의 진로 멘토링을 진행했다.
현대건설 임직원들은 환경보호를 통한 사회공헌활동도 더욱 강화했다. 올해 처음으로 시행된 '장난감 업사이클링 봉사활동'을 통해 현대건설 임직원들이 가정에서 사용하지 않는 장난감을 기부하고, 직접 수리·분해·소독하여 지역아동센터에 전달했다. 또한, 임직원 가족들이 함께 참여한 '탄천 환경정화 봉사활동'을 통해 EM(Effective Micro-organisms) 흙공을 제작하여 하천을 정화하며 생물 다양성 보호를 위해 힘썼다.
|