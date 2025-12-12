스카이다이버 낙하산, 비행기 꼬리에 걸려 '아찔'…스스로 줄 잘라

기사입력 2025-12-12 10:21


스카이다이버 낙하산, 비행기 꼬리에 걸려 '아찔'…스스로 줄 잘라
사진출처=ATSB

[스포츠조선 장종호 기자] 1만 5000피트(약 4500m) 상공에서 한 스카이다이버의 비상 낙하산이 비행기 꼬리에 걸리며 그가 허공에 매달리는 아찔한 사고가 발생했다.

이 장면은 동료 카메라맨이 촬영한 영상으로 호주 교통안전청(ATSB)이 공개하며 알려졌다.

호주 매체 ABC에 따르면 사고는 지난 9월 20일 호주 퀸즐랜드 털리(Tully) 공항 인근에서 발생했다. 스카이다이버는 프로펠러 비행기 문 밖으로 나가 점프를 준비하던 중, 비상 낙하산 손잡이가 부분적으로 펼쳐져 있던 날개 플랩에 걸리면서 낙하산이 일찍 전개됐다. 이 비상 낙하산은 곧바로 항공기 꼬리 부분에 엉켜버렸고, 그는 시속 수백 km로 비행하는 항공기 뒤편에 매달린 채 필사적으로 몸부림쳤다.

ATSB는 "당시 조종사는 상황을 전혀 알지 못한 채 갑작스러운 기수 상승과 속도 감소를 느꼈다"며 "이에 조종사는 기수를 낮추고 출력을 올렸다"고 밝혔다.

기내에 남아 있던 13명의 스카이다이버는 즉시 비행기에서 탈출했다. 두 명은 남아 매달린 남성을 돕기 위해 상황을 지켜봤고, 결국 그는 휴대용 칼로 비상 낙하산 줄 11개를 잘라내며 스스로를 항공기에서 분리하는 데 성공했다.

이후 그는 주 낙하산을 펼쳐 다른 스카이다이버들과 함께 무사히 착지했으며, 경미한 부상만 입은 것으로 전해졌다.

한편 조종사는 항공기 조종에 어려움을 겪어 관제탑에 '메이데이(Mayday)'를 선언하고 탈출을 준비했으나, 약 2500피트까지 하강한 후에는 착륙이 가능하다고 판단해 끝까지 조종을 이어가 안전하게 비행기를 착륙시켰다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"주사 이모는 100개 중 하나"...박나래 전 매니저 '추가 폭로' 예고

2.

고경표→박선영 '응팔' 10주년 눈물 바다..폭풍성장 진주 등장에 "세상에"

3.

'100억 자산가' 이박사, '불의의 사고' 후 안타까운 근황..."팔 뼈 부러져 세 조각 나" ('특종세상')

4.

한고은, 암투병 시父 대소변 받으며 간병 "내가 신약 구해 1년 더 사셔"

5.

이경실, 길거리서 불시에 공격 당했다..."일면식도 없던 사람 '성질 더럽다' 시비"

연예 많이본뉴스
1.

"주사 이모는 100개 중 하나"...박나래 전 매니저 '추가 폭로' 예고

2.

고경표→박선영 '응팔' 10주년 눈물 바다..폭풍성장 진주 등장에 "세상에"

3.

'100억 자산가' 이박사, '불의의 사고' 후 안타까운 근황..."팔 뼈 부러져 세 조각 나" ('특종세상')

4.

한고은, 암투병 시父 대소변 받으며 간병 "내가 신약 구해 1년 더 사셔"

5.

이경실, 길거리서 불시에 공격 당했다..."일면식도 없던 사람 '성질 더럽다' 시비"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 '오피셜' 서운함 폭발! "나한테 문자 한 통도 없더라"...토트넘 유망주의 답변은? "쏘니 왜 번호 바꿨어"

2.

차 단장이 이럴수가. 임찬규를 칭찬하다니. "해피바이러스, 팀이 행복해진다. 최고의 장점"

3.

감독도 구단도 WBC 출전 의지 못 꺾었다, '슈퍼 에이스. 야마모토는 되고 사사키는 왜 불발됐나[민창기의 일본야구]

4.

'대충격' 韓 골프장 방문한 손흥민 절친의 고백...모두 왜곡된 이미지, "난 골프 많이 치지 않았어"

5.

"손흥민 내 덕에 우승"→"너 말고 존슨이지" 쏘니 끌어안고 '까르륵' 히샬리송, 겨울 방출 없다..."1월에 내보내지 않을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.