채정안의 반사판 피부 비결, 폴라(POLA) B.A 로션 & B.A 페이셜 밀크로 항당화 관리

최종수정 2025-12-12 14:00

'채정안TV'서 당(糖) 노화 케어에 효과적인 스킨케어 제품으로 폴라의 B.A 라인 소개

채정안 曰 "약 2주간의 B.A 페이셜 밀크 사용으로 피부 톤과 광채 변화 실감"


채정안의 반사판 피부 비결, 폴라(POLA) B.A 로션 & B.A 페이…
▲ 배우 채정안이 자신의 유튜브 채널에서 폴라의 B.A 라인을 소개했다. (이미지 출처 : 채정안TV)
프레스티지 뷰티 브랜드 폴라(POLA)의 B.A 라인이 배우 채정안의 항당화 스킨케어 제품으로 소개됐다.

지난 11일 채정안의 유튜브 채널 '채정안 TV'에서 당(糖) 노화를 효과적으로 케어할 수 있는 스킨케어 제품으로 폴라의 B.A 로션과 B.A 페이셜 밀크가 소개됐다. 영상에서 채정안은 당화 케어의 중요성을 강조하며, "항당화 케어와 동시에 피부의 첫 결과 광채를 잡아주는 아이템으로 폴라의 B.A 라인을 추천한다"고 언급했다.

채정안은 "약 2주 동안 B.A 라인으로 항당화 케어를 진행하면서 피부 톤과 광채 변화를 실감했다"고 밝혔다. 폴라의 B.A 라인은 YAC 추출물, EG 클리어 추출물이 함유되어 있다. 이 성분은 피부의 유연성을 떨어뜨리고 피부 톤을 칙칙하게 만드는 당 노화의 원인 AGEs(최종당화산물)가 생성되는 것을 막아 콜라겐 손상을 방지한다. 여기에 제품에 함유된 핵심 성분 'BA 코어 엑기스'가 피부 본연의 잠재력을 깨워 피부 컨디션을 끌어올리고 건강한 윤광을 완성한다.

채정안은 B.A 라인의 제품 중에서도 피부의 첫 결을 잡아주는 B.A 로션과 은은한 광채가 맴도는 광채 에센스 B.A 페이셜 밀크를 추천했다. B.A 로션은 스킨케어 첫 단계에서 피부 결을 정돈하고 피부 컨디션을 깨워 다음 단계의 스킨케어 성분이 잘 흡수될 수 있도록 돕는 부스팅 에센스다. 채정안은 B.A 로션으로 피부의 수분 탄력을 채우고 난 다음 B.A 페이셜 밀크 사용을 적극 추천했다. 영상에서 채정안은 "이 제품을 사용하고 나서 마치 반사판을 들고 다니는 것처럼 피부가 좋아졌다"고 말했다. B.A 페이셜 밀크는 촉촉한 오일 성분이 함유되어 약 14일간 꾸준히 발랐을 때 피부가 맑고 투명해지면서 부드럽게 빛나는 광채를 실감할 수 있다.

피부 당화란 혈당 상승 및 과도한 당 섭취로 피부에 남아있는 당 성분이 단백질과 만나면서 AGEs(최종당화산물)을 생성하는 현상을 말한다. 이렇게 생성된 AGEs는 피부 탄력의 핵심인 콜라겐과 결합해 피부를 딱딱하고 칙칙하게 만든다. 폴라는 이러한 피부 당 노화에 주목해 40년간 지속적으로 항당화 제품을 선보이고 있다. 최근 7세대로 리뉴얼된 폴라의 B.A 라인은 40년에 걸친 안티에이이징 연구의 정수를 담아, 보습과 광채, 당 노화 케어를 하나로 아우르는 멀티 에이징 케어 솔루션을 제공한다. B.A 로션'과 'B.A 페이셜 밀크'는 폴라의 공식 홈페이지 및 백화점 매장과 온라인몰에서 만날 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이시언, 시세차익 9억 대박 "청약 당첨 집 팔고 25억 한강뷰 자가 거주"

2.

'51세 돌싱' 서장훈, 재혼 언급에 스튜디오 술렁 "자녀 보고 싶나봐" ('미우새')

3.

성시경 전 매니저 '횡령 수사' 종결됐다 "오랜 인연, 처벌 원치 않아" (공식)[전문]

4.

'심형탁♥' 사야, 미모의 친언니 최초 공개 "아들만 셋, 장난 아냐"

5.

[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

연예 많이본뉴스
1.

이시언, 시세차익 9억 대박 "청약 당첨 집 팔고 25억 한강뷰 자가 거주"

2.

'51세 돌싱' 서장훈, 재혼 언급에 스튜디오 술렁 "자녀 보고 싶나봐" ('미우새')

3.

성시경 전 매니저 '횡령 수사' 종결됐다 "오랜 인연, 처벌 원치 않아" (공식)[전문]

4.

'심형탁♥' 사야, 미모의 친언니 최초 공개 "아들만 셋, 장난 아냐"

5.

[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

스포츠 많이본뉴스
1.

조규성이 폭발했다! 시즌 6호 결승골 작렬.UEL 무대 감격의 첫 골

2.

美매체 소신 발언, 손흥민 초비상, 이 문제 터지면 우승불가..."감독 영역 불안"→플레이오프 진출 경험 無

3.

최강자 다 떠났는데 216K 공동 다승왕 1명이 남았다. 내년 KBO리그 얼마나 폭격할까

4.

'우승 주역' 日한신 투수코치가 롯데에 온다고? 가네무라 투수 총괄 영입…젊은피 육성 전문가 [공식발표]

5.

류현진과 폰세의 인연이 한화에서 토론토까지. 구단 SNS에 류현진 저지 입은 폰세 게시

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.