"겨울철 맞아 노로바이러스 식중독 의심 신고 ↑…면역력 약한 영유아 위생 관리 철저히 해야"

기사입력 2025-12-12 13:44


자료=식품의약품안전처

노로바이러스는 낮은 온도에서도 생존해 겨울철부터 이듬해 봄까지 주로 발생하는 대표적인 식중독 원인 병원체다. 구토, 설사 등 급성 위장염을 유발하며 전염성이 강해 면역력이 약한 영유아의 경우 각별한 주의가 필요하다.

겨울철을 맞아 어린이집, 유치원 등에서 노로바이러스 식중독 의심 신고가 증가하면서, 식품의약품안전처가 개인 위생관리 등 식중독 예방수칙을 준수해 줄 것을 당부했다.

2020년부터 2024년까지 최근 5년간 노로바이러스 식중독은 총 234건이 발생했으며, 월별 발생추이 분석 결과 12월부터 이듬해 2월까지 발생한 식중독 건수는 124건으로 전체 식중독 건수의 약 53%가 겨울철에 발생한 것으로 나타났다.

일반적으로 노로바이러스 식중독은 노로바이러스에 오염된 음식물이나 지하수를 섭취해 발생하거나 환자의 분변과 구토물, 침, 오염된 손 등 사람 간 접촉으로 전파되는 경우가 많아 영유아 시설의 철저한 위생관리가 중요하다.

노로바이러스는 입자가 작고 표면 부착력이 강하므로 비누 등 세정제를 이용하여 흐르는 물에 30초 이상 손가락, 손등까지 깨끗이 씻어야 한다.

과일·채소류는 물에 담갔다 흐르는 물에 깨끗이 세척하고 조리도구는 열탕 소독하거나 기구 등 살균소독제로 소독 후 세척하는 것이 좋다.

소독되지 않은 지하수는 반드시 끓여서 사용하고, 생굴 등 익히지 않은 어패류 제품에 가열조리용 등의 표시가 있으면 반드시 중심 온도 85℃, 1분 이상 가열해 섭취해야 한다.

특히 면역력이 약한 영유아의 경우 밀집된 공간에서 단체 생활 중 직·간접적 접촉으로 노로바이러스에 노출되는 경우 더욱 쉽게 감염될 수 있으므로 개인위생 관리를 철저히 하는 것이 중요하다.

따라서 영유아와 종사자는 평소 손 씻기를 생활화하고 영유아가 하원한 후 화장실, 문손잡이, 수도꼭지 등을 염소 소독제를 사용해 소독하는 등 생활 환경 위생관리도 철저히 해야 한다. 특히, 구토, 설사 등 의심 증상이 있는 사람은 급식 조리 등에 참여하지 않아야 하고 증상이 회복된 후에도 2~3일간은 휴식을 취해야 한다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.